Zawiła prawda o 60 klatkach na sekundę – prosto od samych deweloperów

Gracze mają kilka tematów, które rozgrzewają ich do czerwoności. Jednym z nich jest kwestia klatek – lepsze szybkie 60 FPS czy bardziej filmowe 30 FPS? Kto o tym decyduje i ile w tym lenistwa czy nieudolności dewelopera? Czy da się też optymalizować w nieskończoność, bo skoro Doom odpalony był już na wszystkim, pewnie i inne współczesne gry da się uruchomić w odpowiedniej płynności na nowych konsolach? Jeśli was też nurtują te pytania, przygotowałem odpowiedzi prosto od czołowych polskich ekspertów od technologii i optymalizacji.

Ja na optymalizacji się nie znam. Co więcej, research do tego artykułu był jednym z większych wyzwań jakich doświadczyłem w tym roku. Dlatego głównie zadawałem pytania i kierowałem je w stronę czołowych polskich studiów. Dzięki temu za chwilę poznacie perspektywę samych programistów z takich ekip jak Techland, One More Level, Anshar Studios czy The Knight of U. Z tekstu dowiecie się jak optymalizuje się gry, jakich sztuczek używa, różnicach w silnikach, a także o tym, kiedy i jak podejmuje się decyzję, czy gra będzie działać w 30 czy 60 FPS. Przygotujcie się na mnóstwo technologicznych zawiłości. Jak zaraz się przekonacie, nie jest to ani trochę oczywiste.

Co mówi nauka?

Zacznijmy od legendarnego pytania o to, czy ludzkie oko widzi różnicę między 30 a 60 FPS. Tak – widzi, i tutaj nie mamy specjalnie nad czym się rozwodzić. Bywa jednak, że dla każdego te różnice są nieco inne. O naukowe naświetlenie tej sytuacji poprosiłem nie dewelopera, lecz dr Wojciecha Glaca, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczonego neurobiologa. Jak więc kwestia klatek na sekundę wygląda od strony naukowej?