Zaloguj się lub Zarejestruj

Co dalej z Dying Light 2? Techland pyta społeczność o przyszłość gry

Mikołaj Berlik
2025/11/10 08:30
0
0

Po premierze Dying Light: The Beast studio Techland wraca do Dying Light 2 i planuje pół roku nowych aktualizacji.

Po premierze Dying Light: The Beast, która miała miejsce kilka tygodni temu, Techland ponownie skupia się na rozwoju Dying Light 2: Stay Human. Jak ujawnił dyrektor marki, Tymon Smektała, zespół planuje co najmniej pół roku nowych aktualizacji i zawartości, a część decyzji o kierunku rozwoju gry zostanie podjęta wspólnie ze społecznością.

Dying Light 2

Dying Light 2 – Techland pyta fanów o przyszłość serii

Na oficjalnych profilach społecznościowych Techlandu pojawił się wpis, w którym Smektała zachęca graczy do dzielenia się pomysłami na przyszłe aktualizacje i dodatki. Studio umożliwia fanom zgłaszanie propozycji poprzez specjalny formularz dostępny na stronie poświęconej serii Dying Light.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Jak zaznaczono, Dying Light: The Beast było przystankiem w rozwoju marki i jednocześnie punktem wyjścia dla kolejnych projektów. Finał dodatku ma bezpośrednie powiązania z przyszłością uniwersum, dlatego deweloperzy planują utrzymać zaangażowanie graczy poprzez stałe aktualizacje.

Dying Light 2: Stay Human zadebiutowało w 2022 roku jako rozbudowany tytuł z elementami RPG i otwartym światem pełnym zombie. Twórcy starają się o rozwój gry, czego efektem były między innymi halloweenowe wydarzenia.

Źródło:https://insider-gaming.com/techland-return-dying-light-2-updates-community-what-next/

Tagi:

News
PC
Techland
polskie gry
Dying Light
Dying Light 2
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Dying Light 2: Stay Human
polskie studia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112