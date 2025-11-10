Co dalej z Dying Light 2? Techland pyta społeczność o przyszłość gry

Po premierze Dying Light: The Beast studio Techland wraca do Dying Light 2 i planuje pół roku nowych aktualizacji.

Po premierze Dying Light: The Beast, która miała miejsce kilka tygodni temu, Techland ponownie skupia się na rozwoju Dying Light 2: Stay Human. Jak ujawnił dyrektor marki, Tymon Smektała, zespół planuje co najmniej pół roku nowych aktualizacji i zawartości, a część decyzji o kierunku rozwoju gry zostanie podjęta wspólnie ze społecznością.

Dying Light 2 – Techland pyta fan ów o przysz łość serii

Na oficjalnych profilach społecznościowych Techlandu pojawił się wpis, w którym Smektała zachęca graczy do dzielenia się pomysłami na przyszłe aktualizacje i dodatki. Studio umożliwia fanom zgłaszanie propozycji poprzez specjalny formularz dostępny na stronie poświęconej serii Dying Light.

