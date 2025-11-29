Dead Rising wróci na salony? Frank West ma powrócić w nowej odsłonie serii

Capcom od jakiegoś czasu pracuje rzekomo nad kolejną odsłoną cyklu Dead Rising.

W zeszłym roku doczekaliśmy się premiery Dead Rising Deluxe Remaster, czyli odświeżonej wersji popularnej gry akcji z 2006 roku. W sieci pojawiły się tymczasem nieoficjalne informacje, które mogą zainteresować graczy czekających na kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu Capcomu. Według jednego z branżowych serwisów japońska firma ma pracować nad nową częścią serii Dead Rising. Nadchodzi nowa odsłona serii Dead Rising? W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły Jak informuje redakcja MP1st, w fazie produkcji znajduje się nowa odsłona serii Dead Rising, która rozwijana jest pod kryptonimem „Rec”. Według źródeł wspomnianego serwisu projekt znajduje się w przygotowaniu „co najmniej” od 2023 roku. Głównym bohaterem ponownie ma być Frank West, a sama gra ma być kontynuacją pierwszej części serii.

Akcja gry ma rozgrywać się w Hollywood, a konkretnie w studiu filmowym, gdzie szalony reżyser dąży do nakręcenia „idealnego filmu”. W tym celu zmusza Frank oraz innych ocalali mają być zmuszani do udziału w różnych szalonych próbach. Dodatkowo główny bohater będzie musiał mierzyć się z „psychopatami” utrudniającymi mu wykonanie zadań, w tym z prawą ręką wspomnianego reżysera.

W nowej odsłonie Dead Rising ma również powrócić mechanika limitu czasowego. Reżyser ma bowiem grozić wysadzeniem całego studia, jeśli Frank i inne osoby nie wykonają powierzonych im zadań. Oprócz głównego bohatera powrócić mają także inne postacie znane z poprzednich części, w tym Isabela Keyes. Należy podkreślić, że powyższe rewelacje nie zostały oficjalnie potwierdzone. Capcom nie odniósł się bowiem do doniesień redakcji MP1st, a na ewentualną zapowiedź nowej odsłony serii Dead Rising będziemy musieli jeszcze poczekać. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani nową częścią wspomnianego cyklu. Na koniec przypomnijmy, że Dead Rising 4, czyli ostatnia odsłona serii Dead Rising, zadebiutowała na rynku w grudniu 2016 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Mam nadzieje, że to było pożegnanie – recenzja Dead Rising 4.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.