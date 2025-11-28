Techland wydaje największą aktualizację Dying Light: The Beast. Sprawdź, co zmienia update 1.4

Techland udostępnił największą i najbardziej znaczącą aktualizację od momentu premiery Dying Light: The Beast. Aktualizacja oznaczona numerem 1.4 wnosi nową zawartość, wsparcie dla zaawansowanych technologii graficznych, a także dziesiątki ulepszeń i korekt dotyczących poruszania się, walki, trybu kooperacji, udźwiękowienia oraz ogólnej wydajności. Deweloperzy podkreślili, że wprowadzone zmiany są w dużej mierze wynikiem cennej współpracy ze społecznością Dying Light, której uwagi pomogły w udoskonaleniu mechanik i usunięciu problemów.
Dying Light: The Beast z przełomową łatką 1.4
Dying Light: The Beast zyskało między innymi tryb Nowa Gra+. Pozwala on na ponowne przeżycie trwającej ponad 40 godzin historii w niebezpiecznym i opanowanym przez zombie Castor Woods. Tryb ten można powtarzać wielokrotnie, a każde kolejne ukończenie fabuły nie tylko podnosi poprzeczkę trudności, ale także zapewnia dostęp do najtrudniejszych przeciwników w okolicy oraz do jeszcze silniejszego i rzadszego wyposażenia.
Update 1.4 rozszerza także system progresji postaci poprzez dodanie Poziomów Legendy. Ten klasyczny dla serii Dying Light mechanizm rozwoju włącza się, gdy gracz osiągnie 15. poziom, przekształcając wszystkie zdobyte następnie punkty doświadczenia w PD Legendy. Im większe wyzwanie postawią sobie gracze, wybierając wyższe poziomy trudności lub bardziej zaawansowane rundy NG+, tym szybciej będą zdobywać punkty. Te można przeznaczyć na pasywne ulepszenia, w tym zwiększenie zdrowia, ulepszone statystyki bojowe lub osiąganie lepszych wyników w trybie bestii.
Zmiany zaszły też w warstwie graficznej. Dodana obsługa ray tracingu zapewnia bardziej realistyczne cienie, odbicia oraz oświetlenie. Ponadto, twórcy poprawili ponad 70 drobnych błędów graficznych, w tym problematyczne tekstury. W związku z premierą największej aktualizacji, Dying Light: The Beast jest dostępny w promocyjnej cenie, ze zniżką do 25% na wszystkich platformach. Ponadto, w ramach celebracji, do 30 listopada trwa wydarzenie z podwójnym PD, a gracze, którzy zalogują się do gry między 27 listopada a 2 grudnia, otrzymają w prezencie ekskluzywny zakrwawiony nóż Bowie.
