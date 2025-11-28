Techland wydaje największą aktualizację Dying Light: The Beast. Sprawdź, co zmienia update 1.4

Techland udostępnił największą i najbardziej znaczącą aktualizację od momentu premiery Dying Light: The Beast. Aktualizacja oznaczona numerem 1.4 wnosi nową zawartość, wsparcie dla zaawansowanych technologii graficznych, a także dziesiątki ulepszeń i korekt dotyczących poruszania się, walki, trybu kooperacji, udźwiękowienia oraz ogólnej wydajności. Deweloperzy podkreślili, że wprowadzone zmiany są w dużej mierze wynikiem cennej współpracy ze społecznością Dying Light, której uwagi pomogły w udoskonaleniu mechanik i usunięciu problemów.

Dying Light: The Beast z przełomową łatką 1.4

Dying Light: The Beast zyskało między innymi tryb Nowa Gra+. Pozwala on na ponowne przeżycie trwającej ponad 40 godzin historii w niebezpiecznym i opanowanym przez zombie Castor Woods. Tryb ten można powtarzać wielokrotnie, a każde kolejne ukończenie fabuły nie tylko podnosi poprzeczkę trudności, ale także zapewnia dostęp do najtrudniejszych przeciwników w okolicy oraz do jeszcze silniejszego i rzadszego wyposażenia.