Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne zmiany w Crimson Desert. Twórcy dodali wiele kluczowych usprawnień

Mikołaj Berlik
2026/04/11 16:00
0
0

Pearl Abyss podzieliło się łatką 1.03.00.

Studio Pearl Abyss nie zwalnia tempa i wypuściło właśnie dużą aktualizację 1.03.00. Patch ten bezpośrednio odpowiada na uwagi społeczności, które pojawiły się po premierze gry w marcu 2026 roku.

Crimson Desert – co nowego po aktualizacji?

Najnowszy update do Crimson Desert skupia się na czyli poprawie komfortu rozgrywki i przyspieszeniu tempa zabawy. Prawdopodobnie najważniejszą zmianą dla osób eksplorujących ogromny otwarty świat są nowości w funkcji szybkiej podróży. Od teraz Fast Travel została znacznie odblokowana – można z niej korzystać w niemal każdych okolicznościach – nawet podczas jazdy wierzchowcem, spadania, pływania czy wspinaczki. Znacznie ułatwia to wydostanie się z trudnych terenów bez konieczności szukania płaskiego podłoża.

Pearl Abyss dba o to, by każda z grywalnych postaci w Crimson Desert była równie atrakcyjna dla gracza. Damiane i Oongka otrzymali nowe umiejętności i akcje, które zrównują ich potencjał z Kliffem. Ma to zachęcić graczy do częstszej zmiany bohatera podczas eksploracji. Jeśli chodzi o obóz Greymane, szczególnie wariant w Pailune został przebudowany, by był bardziej przyjazny dla użytkownika i oferował więcej przydatnych funkcji.

GramTV przedstawia:

Dodano też możliwość przewijania scen dialogowych (tych bez czarnych pasów/letterboxów). W menu pojawiła się także nowa opcja pozwalająca na precyzyjną kontrolę szybkości pomijania scen. Zagadki Otchłani zostały zmodyfikowane tak, by rozwiązanie było bardziej intuicyjne. Twórcy chcieli uniknąć frustracji wynikającej z niejasnych instrukcji. Pełną listę nowości znajdziecie m.in. na Steamie.

Na koniec wspomnijmy, że Crimson Desert jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/crimson-desert-patch-game-speed-fast-travel-camp/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
PlayStation 5
Pearl Abyss
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112