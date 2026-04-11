Kolejne zmiany w Crimson Desert. Twórcy dodali wiele kluczowych usprawnień

Studio Pearl Abyss nie zwalnia tempa i wypuściło właśnie dużą aktualizację 1.03.00. Patch ten bezpośrednio odpowiada na uwagi społeczności, które pojawiły się po premierze gry w marcu 2026 roku.

Crimson Desert – co nowego po aktualizacji?

Najnowszy update do Crimson Desert skupia się na czyli poprawie komfortu rozgrywki i przyspieszeniu tempa zabawy. Prawdopodobnie najważniejszą zmianą dla osób eksplorujących ogromny otwarty świat są nowości w funkcji szybkiej podróży. Od teraz Fast Travel została znacznie odblokowana – można z niej korzystać w niemal każdych okolicznościach – nawet podczas jazdy wierzchowcem, spadania, pływania czy wspinaczki. Znacznie ułatwia to wydostanie się z trudnych terenów bez konieczności szukania płaskiego podłoża.