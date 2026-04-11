Kolejne zmiany w Crimson Desert. Twórcy dodali wiele kluczowych usprawnień

Studio Pearl Abyss nie zwalnia tempa i wypuściło właśnie dużą aktualizację 1.03.00. Patch ten bezpośrednio odpowiada na uwagi społeczności, które pojawiły się po premierze gry w marcu 2026 roku.
Crimson Desert – co nowego po aktualizacji?
Najnowszy update do Crimson Desert skupia się na czyli poprawie komfortu rozgrywki i przyspieszeniu tempa zabawy. Prawdopodobnie najważniejszą zmianą dla osób eksplorujących ogromny otwarty świat są nowości w funkcji szybkiej podróży. Od teraz Fast Travel została znacznie odblokowana – można z niej korzystać w niemal każdych okolicznościach – nawet podczas jazdy wierzchowcem, spadania, pływania czy wspinaczki. Znacznie ułatwia to wydostanie się z trudnych terenów bez konieczności szukania płaskiego podłoża.
Pearl Abyss dba o to, by każda z grywalnych postaci w Crimson Desert była równie atrakcyjna dla gracza. Damiane i Oongka otrzymali nowe umiejętności i akcje, które zrównują ich potencjał z Kliffem. Ma to zachęcić graczy do częstszej zmiany bohatera podczas eksploracji. Jeśli chodzi o obóz Greymane, szczególnie wariant w Pailune został przebudowany, by był bardziej przyjazny dla użytkownika i oferował więcej przydatnych funkcji.
Dodano też możliwość przewijania scen dialogowych (tych bez czarnych pasów/letterboxów). W menu pojawiła się także nowa opcja pozwalająca na precyzyjną kontrolę szybkości pomijania scen. Zagadki Otchłani zostały zmodyfikowane tak, by rozwiązanie było bardziej intuicyjne. Twórcy chcieli uniknąć frustracji wynikającej z niejasnych instrukcji. Pełną listę nowości znajdziecie m.in. na Steamie.
Na koniec wspomnijmy, że Crimson Desert jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
