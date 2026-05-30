16 lat temu Blizzard pokazał, jak powinien wyglądać RTS. Wielu uważa, że nikt go nie przebił

StarCraft 2 nie był tylko kontynuacją kultowej strategii. Dla wielu graczy stał się wzorem, do którego gatunek RTS-ów próbuje dorównać do dziś.

Gdy w 2010 roku debiutował StarCraft 2: Wings of Liberty, oczekiwania były ogromne. Blizzard wracał do jednej z najbardziej cenionych serii strategicznych w historii, a gracze zastanawiali się, czy możliwe jest powtórzenie sukcesu pierwszego StarCrafta. Dziś, szesnaście lat później, wielu fanów gatunku uważa, że studio nie tylko sprostało zadaniu, ale stworzyło jedną z najlepszych strategii czasu rzeczywistego w historii. Niedawna, dość zaskakująca aktualizacja, nam o tym przypomniała. Jak StarCraft 2 zmieniał się przez lata? Już od pierwszych dni produkcja zachwycała dopracowaną rozgrywką. Każda z trzech ras oferowała zupełnie inny styl gry, a jednocześnie zachowywała niezwykłą równowagę. To właśnie balans przez lata był jednym z największych atutów StarCrafta 2 i sprawił, że tytuł stał się fundamentem profesjonalnego esportu.

Gra rozwijała się przez kolejne lata. Przypomnijmy, że po Wings of Liberty przyszła pora na Heart of the Swarm, a następnie Legacy of the Void. Każdy dodatek rozwijał kampanię i wprowadzał nowe jednostki oraz mechaniki, ale jednocześnie zachowywał charakter rozgrywki, który pokochały miliony graczy na całym świecie.

StarCraft 2 odegrał również ogromną rolę w rozwoju współczesnego esportu. Turnieje organizowane w Korei Południowej, Europie i Ameryce Północnej przyciągały setki tysięcy widzów. W czasach przed dominacją League of Legends czy Valoranta właśnie produkcja Blizzarda była jedną z najważniejszych gier na scenie rywalizacji. Paradoksalnie ten sukces mógł utrudnić powstanie kontynuacji. Profesjonalni gracze przez lata doskonalili strategie, buildy i mechaniki, a wokół gry powstał cały ekosystem turniejowy. Wprowadzenie StarCrafta 3 oznaczałoby konieczność budowania tego wszystkiego od nowa, co dla wydawcy zawsze wiąże się z ryzykiem utraty części społeczności. Co ciekawe, mimo upływu lat produkcja nadal pozostaje aktywna. Choć Blizzard od dawna nie zapowiedział trzeciej części serii, StarCraft 2 wciąż posiada wierną społeczność, regularnie oglądane turnieje i tysiące aktywnych graczy. Niewiele strategii może pochwalić się podobną długowiecznością. Jak pokazuje przykład niedawnej aktualizacji, Blizzard doskonale wie o tym, jak ważną grą dla społeczności jest kultowy RTS. Potencjał marki może zostać jednak wykorzystany w inny sposób – o wielu miesięcy mówi się, że gra powróci, ale w nietypowej formie… FPS. Być może największym komplementem dla gry jest jednak fakt, że przez ostatnich szesnaście lat pojawiło się wiele ambitnych RTS-ów, ale żaden nie zdołał zająć miejsca StarCrafta 2 w świadomości fanów gatunku. Dla wielu graczy pozostaje on punktem odniesienia i przykładem tego, jak powinna wyglądać nowoczesna strategia czasu rzeczywistego.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










