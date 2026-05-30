Nowy kontroler do Xboxa oficjalnie zaprezentowany. Ma być tańszy

Firma 8BitDo zapowiedziała dwa nowe kontrolery stworzone z myślą o użytkownikach Xboxa. Modele Ultimate 3 oraz Ultimate 3E będą współpracować także z komputerami PC i urządzeniami mobilnymi.
Dwa nowe pady Xbox mają być tańszymi alternatywami dla serii Elite
8BitDo od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych producentów akcesoriów dla graczy. Firma regularnie współpracuje z Microsoftem, czego efektem były już między innymi oficjalnie licencjonowane stacje dokujące, klawiatury czy specjalne edycje kontrolerów inspirowane marką Xbox.
Podstawowy model Ultimate 3 wyceniono na 99,99 dolarów. Producent zapowiada wysoki poziom personalizacji, dodatkowe przyciski oraz wygodniejsze rozwiązania dla graczy, którzy spędzają przy konsoli długie godziny. W zestawie znajdzie się również stacja dokująca do ładowania.
Tego samego dnia zadebiutuje także bardziej zaawansowany Ultimate 3E. Kontroler będzie kosztował 149,99 dolarów i zaoferuje jeszcze więcej opcji dostosowania do własnych preferencji. Producent przygotował między innymi wymienne elementy konstrukcji, możliwość tworzenia różnych profili ustawień oraz dodatkowe funkcje skierowane do najbardziej wymagających użytkowników.
Nowe modele mają stanowić konkurencję dla serii Xbox Elite. Dla porównania, Xbox Elite Series 2 Core kosztuje zwykle około 140 dolarów, a pełna wersja Elite Series 2 około 200 dolarów. Premiera obu kontrolerów została wyznaczona na 31 października 2026 roku. Przedsprzedaż już ruszyła, a pierwsze reakcje graczy sugerują, że 8BitDo może mieć w rękach jedną z najciekawszych alternatyw dla oficjalnych kontrolerów premium Microsoftu.
