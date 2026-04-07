Gracz Crimson Desert obserwował budowę pomnika przez NPC-ów w czasie rzeczywistym. Szef Kingdom Come: Deliverance: "to jakieś szaleństwo"

Słyszeliśmy już wiele o realizmie w Crimson Desert. Jednak w tym przypadku studio Pearl Abyss przeszło samo siebie, a ich dbałość o szczegóły została uznana za „absolutne szaleństwo”.

Crimson Desert – budowa pomnika krok po kroku

Całe zamieszanie zaczęło się od misji Wolf Over Hernand. Okazuje się, że po jej ukończeniu, proces powstawania pomnika wilka w mieście Hernand nie następuje po cutscence czy „podmianie” modelu podczas nieobecności gracza. Jeden z fanów spędził dni, obserwując w grze, jak postacie niezależne kawałek po kawałku wykuwają monument w czasie rzeczywistym. W sieci pojawiły się nagrania (nawet te mocno przyspieszone), które pokazują, jak z bryły kamienia wyłania się gotowa rzeźba. Wymagało to od deweloperów cyfrowego „wyrzeźbienia” każdego etapu powstawania obiektu.