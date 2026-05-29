StarCraft 2 zmienia się po 15 latach. Blizzard wywraca rozgrywkę do góry nogami

Wydawać by się mogło, że Blizzard zapomniał już o StarCrafcie 2. Tymczasem zasłużona gra niespodziewanie dostała wywracającą wiele rzeczy do góry nogami aktualizację.

A to wszystko 15 lat po premierze samej gry. Oraz 11 lat po tym, jak na rynek trafiło drugie i jednocześnie ostatnie rozszerzenie.

StarCraft 2 z niespodziewaną, dużą aktualizacją

Tak więc StarCraft 2 otrzymał aktualizację oznaczoną numerem 5.0.16, której zadaniem jest wydłużenie wcześniejszych faz gry. Z tego względu m.in. zmniejszono początkową liczbę robotników. Nie jest to co prawda powrót do liczby 6 z okresu po wydaniu SC2, ale jednocześnie porzucono liczbę 12 – zamiast tego robotników będziemy mieli 8. Do tego zmodyfikowano domyślną liczbę minerałów i gazu w każdej z baz. Teraz będziemy mieli ich więcej, dzięki czemu bardziej opłacalna może być nieco bardziej agresywna gra. Ponadto zmniejszono różnicę między dużymi a mniejszymi złożami. Inne zmiany? Zmniejszona ilość gazu z gejzerów czy też zmniejszenie limitu zaopatrzenia.