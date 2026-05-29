Zaloguj się lub Zarejestruj

StarCraft 2 zmienia się po 15 latach. Blizzard wywraca rozgrywkę do góry nogami

Maciej Petryszyn
2026/05/29 17:00
0
0

Wydawać by się mogło, że Blizzard zapomniał już o StarCrafcie 2. Tymczasem zasłużona gra niespodziewanie dostała wywracającą wiele rzeczy do góry nogami aktualizację.

A to wszystko 15 lat po premierze samej gry. Oraz 11 lat po tym, jak na rynek trafiło drugie i jednocześnie ostatnie rozszerzenie.

StarCraft 2
StarCraft 2

StarCraft 2 z niespodziewaną, dużą aktualizacją

Tak więc StarCraft 2 otrzymał aktualizację oznaczoną numerem 5.0.16, której zadaniem jest wydłużenie wcześniejszych faz gry. Z tego względu m.in. zmniejszono początkową liczbę robotników. Nie jest to co prawda powrót do liczby 6 z okresu po wydaniu SC2, ale jednocześnie porzucono liczbę 12 – zamiast tego robotników będziemy mieli 8. Do tego zmodyfikowano domyślną liczbę minerałów i gazu w każdej z baz. Teraz będziemy mieli ich więcej, dzięki czemu bardziej opłacalna może być nieco bardziej agresywna gra. Ponadto zmniejszono różnicę między dużymi a mniejszymi złożami. Inne zmiany? Zmniejszona ilość gazu z gejzerów czy też zmniejszenie limitu zaopatrzenia.

Wprowadzone modyfikacje odcisną swoje piętno na wszystkich obecnych w grze rasach, chociaż z uwagi na ich specyfikę niektóre odczują je bardziej niż inne. Jednocześnie sam Blizzard zdecydował się na usprawnienie tzw. quality-of-life, czyli komfortu rozgrywki. Deweloperzy pochylili się nawet nad sprawami, które gracze zgłaszali od lat, dzięki czemu zabawa ma stać się przyjemniejsza. Co o tej aktualizacji mówi samo studio:

Staraliśmy się, aby ta aktualizacja serwera testowego skupiała się na wydłużeniu rozgrywki w fazie wczesnej i środkowej, pozwalając graczom zachować konkurencyjność przy posiadaniu od jednej do trzech baz przez dłuższy czas. Wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym gra oparta na zwykłych Wrotach – bez transformacji w wersję Przesyłową – stała się bardziej opłacalną ścieżką, jednocześnie zwiększając ogólną różnorodność strategiczną we wszystkich trzech rasach.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja 5.0.16 jest już dostępna na serwerach testowych StarCrafta 2. Z tego względu warto mieć na uwadze, że nie ma gwarancji, iż na pewno wszystkie one trafią do tzw. wersji live. Z drugiej strony reakcje społeczności na tak duży zakres zmian wydają się pozytywne, co w sumie nie dziwi. Wszak to największe wydarzenie w świecie legendarnego RTS-a od naprawdę wielu lat. Pełną listę zmian znaleźć można pod tym adresem.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/starcraft-2/update-2026-starting-workers-reduced

Tagi:

News
aktualizacja
Blizzard
Blizzard Entertainment
starcraft II
StarCraft II: Wings of Liberty
Starcraft 2
update
StarCraft 2: Wings of Liberty
aktualizacja gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112