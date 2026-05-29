StarCraft 2 zmienia się po 15 latach. Blizzard wywraca rozgrywkę do góry nogami

Wydawać by się mogło, że Blizzard zapomniał już o StarCrafcie 2. Tymczasem zasłużona gra niespodziewanie dostała wywracającą wiele rzeczy do góry nogami aktualizację.
A to wszystko 15 lat po premierze samej gry. Oraz 11 lat po tym, jak na rynek trafiło drugie i jednocześnie ostatnie rozszerzenie.
Tak więc StarCraft 2 otrzymał aktualizację oznaczoną numerem 5.0.16, której zadaniem jest wydłużenie wcześniejszych faz gry. Z tego względu m.in. zmniejszono początkową liczbę robotników. Nie jest to co prawda powrót do liczby 6 z okresu po wydaniu SC2, ale jednocześnie porzucono liczbę 12 – zamiast tego robotników będziemy mieli 8. Do tego zmodyfikowano domyślną liczbę minerałów i gazu w każdej z baz. Teraz będziemy mieli ich więcej, dzięki czemu bardziej opłacalna może być nieco bardziej agresywna gra. Ponadto zmniejszono różnicę między dużymi a mniejszymi złożami. Inne zmiany? Zmniejszona ilość gazu z gejzerów czy też zmniejszenie limitu zaopatrzenia.
Wprowadzone modyfikacje odcisną swoje piętno na wszystkich obecnych w grze rasach, chociaż z uwagi na ich specyfikę niektóre odczują je bardziej niż inne. Jednocześnie sam Blizzard zdecydował się na usprawnienie tzw. quality-of-life, czyli komfortu rozgrywki. Deweloperzy pochylili się nawet nad sprawami, które gracze zgłaszali od lat, dzięki czemu zabawa ma stać się przyjemniejsza. Co o tej aktualizacji mówi samo studio:
Staraliśmy się, aby ta aktualizacja serwera testowego skupiała się na wydłużeniu rozgrywki w fazie wczesnej i środkowej, pozwalając graczom zachować konkurencyjność przy posiadaniu od jednej do trzech baz przez dłuższy czas. Wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym gra oparta na zwykłych Wrotach – bez transformacji w wersję Przesyłową – stała się bardziej opłacalną ścieżką, jednocześnie zwiększając ogólną różnorodność strategiczną we wszystkich trzech rasach.
Aktualizacja 5.0.16 jest już dostępna na serwerach testowych StarCrafta 2. Z tego względu warto mieć na uwadze, że nie ma gwarancji, iż na pewno wszystkie one trafią do tzw. wersji live. Z drugiej strony reakcje społeczności na tak duży zakres zmian wydają się pozytywne, co w sumie nie dziwi. Wszak to największe wydarzenie w świecie legendarnego RTS-a od naprawdę wielu lat. Pełną listę zmian znaleźć można pod tym adresem.
