Szefowa Xboxa o Game Passie: „to dopiero pierwszy krok”. Microsoft chce odbudować wzrost usługi

Jak informuje serwis The Verge, CEO Xboxa Asha Sharma w wiadomości skierowanej do pracowników przyznała, że wcześniejsze zmiany cen i wariantów Game Passa negatywnie odbiły się na wzroście usługi. Szczególnie źle przyjęta została ubiegłoroczna podwyżka Xbox Game Pass Ultimate do 30 dolarów miesięcznie.

Microsoft twierdzi, że ostatnia obniżka cen Xbox Game Pass zaczyna przynosić pierwsze efekty. Według wewnętrznej wiadomości nowej szefowej marki Xbox liczba nowych subskrybentów rośnie, a gracze rzadziej rezygnują z usługi.

Obecnie abonament kosztuje 84,99 zł, choć w nowej wersji nie oferuje już premierowych odsłon Call of Duty w dniu debiutu. Mimo to Sharma twierdzi, że obniżka była „dobrym pierwszym krokiem”, ponieważ poprawiła zarówno liczbę nowych subskrypcji, jak i retencję użytkowników.

Nowa szefowa Xboxa podkreśliła jednak, że firma ma jeszcze sporo pracy przed sobą. Według niej Microsoft nie rozwiąże problemów marki „jednym momentem czy jedną premierą”, a odbudowa stabilnego wzrostu będzie wymagała dalszych zmian i trudnych decyzji dotyczących inwestycji oraz kierunku rozwoju działu gamingowego.

Wypowiedzi te pojawiają się w czasie, gdy Microsoft mierzy się z krytyką po licznych zwolnieniach. W ciągu ostatniego roku firma zredukowała około 15 tysięcy stanowisk, co wywołało obawy dotyczące przyszłości części projektów oraz strategii Xboxa.

Więcej konkretów dotyczących planów Microsoftu gracze mogą poznać już w przyszłym tygodniu podczas Summer Game Fest. To właśnie tam Xbox ma zaprezentować nowe gry i spróbować odbudować zaufanie części fanów marki.