Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring sprzed czterech lat nie wygląda gorzej od Crimson Desert. Tak twierdzi legendarny artysta Capcomu, powołując się na siłę wyobraźni

Mikołaj Berlik
2026/04/11 13:00
0
0

Interesujący wywiad Akiry Yasuda.

Dyskusja o wyższości czystej mocy obliczeniowej nad artystyczną wizją rozgorzała na nowo za sprawą legendarnego artysty Capcomu. Akira „Akiman” Yasuda, znany m.in. z projektów postaci do serii Street Fighter, stanął w obronie oprawy wizualnej Elden Ring, porównując ją do najnowszych benchmarków graficznych 2026 roku.

“Wyobraźnia widza jest nieustannie pobudzana do granic możliwości”

Akiman odniósł się do krążących w sieci porównań między Elden Ring a technicznym majstersztykiem od Pearl Abyss – Crimson Desert. Choć ta druga gra oferuje znacznie wyższą wierność technologiczną, artysta zauważa, że to dzieło FromSoftware lepiej stymuluje odbiorcę. Zdaniem artysty, grafika w Elden Ring jest projektowana z niezwykłą dbałością o to, gdzie detale są ostre, a gdzie celowo „rozmyte”. Dzięki temu widz ma przestrzeń, by podświadomie uzupełniać obraz własną wyobraźnią.

Zazwyczaj wraz ze wzrostem poziomu szczegółowości widz ma coraz mniej możliwości, by uzupełniać to, co widzi, [własną wyobraźnią]. Jednak grafika w grze „Elden Ring” została zaprojektowana z dbałością o precyzyjną kontrolę poziomu szczegółowości na każdym etapie, tak aby nieustannie w pełni pobudzać wyobraźnię widza.

GramTV przedstawia:

FromSoftware mistrzowsko wykorzystuje technikę wygładzania i odbarwiania odległych obiektów, co tworzy niesamowitą iluzję głębi i ogromnej skali świata. Akiman podsumował styl studia krótkim stwierdzeniem: „Oto co oznacza być dobrym w sztuce”. Sugeruje tym samym, że pogoń za czystym fotorealizmem paradoksalnie pozostawia graczowi mniej miejsca na zachwyt.

W kontekście analizy Akimana pojawiają się pytania o nadchodzący port gry na Nintendo Switch 2. Jeśli siła Elden Ring tkwi w precyzyjnie dostrojonej wierności wizualnej, fani obawiają się, czy mobilny sprzęt Nintendo podoła temu zadaniu.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action-rpg/legendary-capcom-artist-says-elden-rings-visuals-hold-up-against-higher-fidelity-games-like-crimson-desert-because-the-viewers-imagination-is-constantly-stimulated-to-the-fullest/

Tagi:

News
PC
From Software
grafika
wywiad
FromSoftware
Elden Ring
Crimson Desert
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112