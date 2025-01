The Blood of Dawnwalker w zwiastunie. Tak wygląda nowa gra byłych twórców Wiedźmina 3 na rozgrywce

Rebel Wolves zaprezentowało swoją debiutancką grę. The Blood of Dawnwalker zapowiada się smakowicie dla fanów wampirów i mrocznego fantasy.

Zapis transmisji z prezentacji The Blood of Dawnwalker znajdziecie w tym miejscu . Pierwszy zwiastun wraz z fragmentami rozgrywki zobaczycie poniżej.

The Blood of Dawnwalker – pierwszy zwiastun gry i prezentacja rozgrywki

Zgodnie z obietnicą The Blood of Dawnwalker doczekał się pierwszej oficjalnej prezentacji. Jeszcze w ubiegłym tygodniu studio Rebel Wolves podzieliło się krótką zapowiedzią nadchodzącego zwiastuna, który w pełnej wersji właśnie zadebiutował w sieci. Deweloperzy rozpoczęli transmisje na żywo, gdzie oprócz kinowego trailera gry, gracze mogli dowiedzieć się więcej o nadchodzącej produkcji od byłych pracowników CD Projekt RED, którzy pracowali nad Wiedźminem 3 i Cyberpunkiem 2077.

Twórcy skupili się na opisaniu mrocznego świata fantasy opanowanego przez krwiożercze wampiry. Nie zabrakło szczegółów dotyczących fabuły, narracji, postaci oraz samej rozgrywki. Rebel Wolves podzieliło się pierwszym spojrzeniem na gameplay z The Blood of Dawnwalker, który zapowiada dynamiczną i krwawą rozgrywkę w otwartym świecie wypełnionym mnóstwem zróżnicowanych zadań. Wszystko to w konwencji action-RPG, więc fani Wiedźmina 3: Dziki Gon znajdą tu coś dla siebie.