Świat płonie, a Ty grasz w karty. Twórcy The Blood of Dawnwalker chcą rozwiązać jeden z największych problemów gier RPG

Warto przypomnieć, że w The Blood of Dawnwalker będziemy mieli jedynie 30 dni i nocy, aby ocalić swoją rodzinę. Czas będzie płynął nie podczas swobodnej eksploracji świata, ale po wykonaniu każdej z misji. Chociaż system nie został jeszcze dokładnie opisany przez deweloperów, to już teraz wiemy, że gra nie pozwoli w nieskończoność bawić się w minigrach pokroju Gwinta z Wiedźmina 3: Dziki Gon.

The Blood of Dawnwalker nie pozwoli na zabawę w minigry w nieskończoność?

Ostatnio w serwisie GamesRadar pojawiła się seria wywiadów z twórcami The Blood of Dawnwalker, czyli debiutanckiego RPG od polskiego studia Rebel Wolves. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w grze będziemy mogli zabić większość NPC, również tych istotnych dla fabuły. Teraz reżyser gry, Mateusz Tomaszkiewicz, na łamach magazynu PCGamer ujawnił, w jaki sposób twórcy podeszli do zwiększenia immersyjności świata, wykorzystując przy tym ograniczenie czasowe na ukończenie głównego wątku.

To jest dla mnie najważniejsza rzecz. Bo kiedy to wszystko połączysz, tworzy się coś naprawdę unikalnego – to uczucie pilności w grach można wynieść na wyższy poziom. Na przykład w Wiedźminie 3, kiedy wiesz, że Ciri potrzebuje pomocy, ale decydujesz się pograć w Gwinta [...] czujesz, że to tylko gra – bardzo dobra gra, ale jednak gra. A może gdybyś miał jakieś ograniczone zasoby i wiedział, że jeśli czegoś nie zrobisz, coś złego się wydarzy – wtedy twoje podejście do tej gry mogłoby być inne, może immersja byłaby lepsza, a emocje silniejsze.

Do sprawy odniósł się również design director Daniel Sadowski, który dodaje, że choć zespół chce stworzyć poczucie pilności, to czas w grze płynie tylko wtedy, gdy gracz wykonuje zadania. Rebel Wolves nie chce, by gracze czuli się poganiani lub zestresowani.