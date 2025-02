The Blood of Dawnwalker z drugą częścią historii świata. Nowa grafika przedstawia niebezpieczne bagna

Chociaż od pokazu pierwszego zwiastuna The Blood of Dawnwalker minął już prawie miesiąc, to Rebel Wolves wciąż regularnie dzieli się szczegółami swojej gry. Zaledwie tydzień temu otrzymaliśmy pierwszą część historii ze świata Dawnwalker, której narratorem jest Albertusa Taurinusa, uczony przbywający z Włoch do Doliny Sangora, czyli głównej lokacji nadchodzącego RPG-a. Z krótkiego opisu dowiadujemy się, że to nieprzyjazne miejsce dla podróżujących.

The Blood of Dawnwalker – nowa część historii świata i grafika koncepcyjna

W serwisie X studio opublikowało drugą część Sekretnej historii Doliny Sangora, która jest miejscem odległym i trudno dostępnym. Lokacja otoczona jest ze wszystkich stron górami, a wejścia do niej dostępne są przez wąskie wąwozy. Grupa, w której przebywał Taurinus, musiała zmierzyć się z licznymi niebezpieczeństwami i tylko nieliczynym udało się przeżyć.