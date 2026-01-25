Kolejne filmowe Gwiezdne wojny z nowymi szczegółami. Historia w duchu oryginalnej trylogii

Reżyser zapowiada dużo dobrej zabawy.

Oprócz The Mandalotian & Grogu, nadciągającego nowego serialu, który niedawno otrzymał pierwszy zwiastun, a także Star Wars: Starfighter, Lucasfilm szykuje również nowy filmowy projekt w reżyserii Taiki Waititiego. Zapowiedziany jeszcze w 2020 roku tytuł przez długi czas pozostawał w zawieszeniu. Teraz reżyser po raz pierwszy od dłuższego czasu ujawnił nowe szczegóły swojej niezatytułowanej jeszcze produkcji. Jakie będą Gwiezdne wojny od Taiki Waititiego? Podczas zeszłorocznego Star Wars Celebration ówczesna szefowa Lucasfilm Kathleen Kennedy otwarcie przyznała, że prace nad tekstem trwają wyjątkowo długo.

Taika działa w swoim własnym tempie. Kennedy ustąpiła już ze stanowiska, a stery przejęli Dave Filoni oraz Lynwen Brennan. Mimo zmian na samej górze studia reżyser nie został odsunięty od projektu, a wręcz przeciwnie, doprowadził scenariusz do końca. Potwierdził to sam Waititi w rozmowie z Variety, udzielonej przy okazji promocji familijnej komedii Fing!. Twórca zdradził, jaki klimat chce osiągnąć w swojej wizji Gwiezdnych wojen, wyraźnie nawiązując do ducha klasycznej trylogii: Stawka jest bardzo wysoka i dzieją się poważne rzeczy, ale jest też mnóstwo miejsca na dobrą zabawę. Wczytywanie ramki mediów.

Takie podejście nie powinno dziwić. Waititi ma duże doświadczenie w pracy z rozpoznawalnymi markami, a Thor: Ragnarok był chwalony za świeżość i humor. Późniejszy Thor: miłość i grom spotkał się już z chłodniejszym odbiorem, jednak reżyser wciąż pozostaje cenionym autorem z wyrazistym stylem. Z wypowiedzi wynika, że jego Gwiezdne wojny mają balansować między epicką skalą a lekkim tonem, co może podzielić fanów, ale jednocześnie odróżnić film od innych zapowiedzianych projektów. Decyzja o realizacji produkcji leży teraz po stronie Filoniego i Brennan, którzy kształtują nowy kierunek kreatywny marki. To oni ocenią, czy wizja Waititiego pasuje do długofalowych planów studia. Warto jednak zauważyć, że mimo zmian personalnych reżyser dostał zielone światło na dokończenie scenariusza, co samo w sobie jest pozytywnym sygnałem, że film jednak dojdzie do skutku. Koniec rządów Kathleen Kennedy w Lucasfilm. Czy fani Gwiezdnych wojen mogą nareszcie odetchnąć z ulgą?

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.