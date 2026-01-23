Zaloguj się lub Zarejestruj

Jurassic World to już przeszłość. Primitive War 2 kontynuuje nowe uniwersum dinozaurów

Radosław Krajewski
2026/01/23 11:10
Film doczekał się pierwszych szczegółów oraz plakatu.

Kontynuacja Primitive War została oficjalnie zapowiedziana. Seria łącząca realia wojny w Wietnamie z obecnością prehistorycznych drapieżników wraca z jeszcze większym rozmachem i wyraźnie mroczniejszym tonem. Za projekt ponownie odpowiada Luke Sparke, który zajmie się scenariuszem, reżyserią i produkcją drugiej części, podobnie jak w przypadku pierwszego filmu opartego na książkach Ethana Pettusa.

Primitive War

Primitive War 2 zapowiedziane. Pierwszy plakat trafił do sieci

Twórcy zapowiadają, że Primitive War 2 odejdzie od motywu odkrywania nieznanego, skupiając się na eskalacji konfliktu i konsekwencjach utraty kontroli. W nowej odsłonie wojna ludzi zacznie schodzić na dalszy plan, a kluczową rolę odegra to, co zostało uwolnione w dżungli. Sparke wraz ze swoim zespołem twórców chce jeszcze mocniej zaakcentować realizm militarny, jednocześnie pogłębiając elementy survival horroru.

Pierwszy film opowiadał o odkrywaniu. Ten dotyczy eskalacji. O tego, co dzieje się, gdy kontrola zostaje utracona, gdy natura adaptuje się szybciej niż wojskowa doktryna i gdy sama wojna staje się sprawą drugorzędną wobec tego, co zostało uwolnione – przekazał Sparke.

GramTV przedstawia:

Akcja filmu rozgrywać się będzie po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Fabuła skupi się na nowym amerykańskim plutonie wysłanym do coraz bardziej niestabilnej doliny w strefie konfliktu w Wietnamie. Na miejscu żołnierze trafią na rywalizujące ze sobą strefy śmierci, drapieżniki stojące na szczycie łańcucha pokarmowego oraz tajne agendy związane z realiami zimnej wojny. Gdy próby opanowania sytuacji zawodzą, misja szybko przeradza się w brutalną walkę o przetrwanie, której stawka wykracza daleko poza jedno pole bitwy.

Produkcja znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie przygotowań. Do pracy wracają także producenci Carmel Imrie i Carly Sparke, producent wykonawczy Geoff Imrie oraz współproducent Alex Becconsall. Premiera Primitive War 2 planowana jest na 2027 rok, ale film otrzymał już pierwszy plakat promujący widowisko.

Primitive War 2
Źródło:https://variety.com/2026/film/news/primitive-war-2-dinosaurs-vietnam-war-sequel-1236637225/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

