Jurassic World to już przeszłość. Primitive War 2 kontynuuje nowe uniwersum dinozaurów

Kontynuacja Primitive War została oficjalnie zapowiedziana. Seria łącząca realia wojny w Wietnamie z obecnością prehistorycznych drapieżników wraca z jeszcze większym rozmachem i wyraźnie mroczniejszym tonem. Za projekt ponownie odpowiada Luke Sparke, który zajmie się scenariuszem, reżyserią i produkcją drugiej części, podobnie jak w przypadku pierwszego filmu opartego na książkach Ethana Pettusa.

Primitive War 2 zapowiedziane. Pierwszy plakat trafił do sieci

Twórcy zapowiadają, że Primitive War 2 odejdzie od motywu odkrywania nieznanego, skupiając się na eskalacji konfliktu i konsekwencjach utraty kontroli. W nowej odsłonie wojna ludzi zacznie schodzić na dalszy plan, a kluczową rolę odegra to, co zostało uwolnione w dżungli. Sparke wraz ze swoim zespołem twórców chce jeszcze mocniej zaakcentować realizm militarny, jednocześnie pogłębiając elementy survival horroru.