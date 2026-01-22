Nowy serial z Gwiezdnych wojen w pierwszym zwiastunie. Wielki powrót ulubionego złoczyńcy

Jedną z największych nowości zapowiedzianych na 2026 roku z uniwersum Gwiezdnych wojen jest animowany serial Star Wars: Maul - Shadow Lord. Głównym bohaterem będzie Darth Maul, ulubieniec fanów, który pierwotnie zginął w Mrocznym widmie, aby przywrócono go w Gwiezdnych wojnach: Wojnach klonów. Teraz po wielu latach, od swojego ostatniego występu w Hanie Solo, ten rodowity Dathomirczyk powróci we własnym projekcie, który właśnie otrzymał pełny zwiastun. Z serialu dowiemy się, co działo się z byłym Sithem pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmów oraz seriali animowanych.

Star Wars: Maul - Shadow Lord – pierwszy zwiastun oczekiwanego serialu z Gwiezdnych wojen

Twórca sagi, George Lucas, miał pierwotnie zupełnie inny pomysł na dalsze losy bohatera. W planowanej trylogii sequeli Maul miał stać się galaktycznym ojcem chrzestnym świata przestępczego i mistrzem Sithów dla Dartha Talona. Po przejęciu marki przez Disneya obrano jednak inny kierunek na rozwój historii. Darth Maul po raz ostatni widzieliśmy w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie z 2018 roku, gdzie ujawniono, że stoi on na czele przestępczego syndykatu zwanego Szkarłatny Świt. Z kolei w serialu Star Wars: Rebelianci doszło do ostatecznego starcia Maula z Obi-Wanem Kenobim, w którym to Jedi wyszedł zwycięsko z tego pojedynku, ostatecznie zabijając byłego ucznia Palpatine’a.