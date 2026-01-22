Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy serial z Gwiezdnych wojen w pierwszym zwiastunie. Wielki powrót ulubionego złoczyńcy

Radosław Krajewski
2026/01/22 18:05
1
0

Lucasfilm zaprezentował pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji, która zadebiutuje na Disney+ jeszcze w tym roku.

Jedną z największych nowości zapowiedzianych na 2026 roku z uniwersum Gwiezdnych wojen jest animowany serial Star Wars: Maul - Shadow Lord. Głównym bohaterem będzie Darth Maul, ulubieniec fanów, który pierwotnie zginął w Mrocznym widmie, aby przywrócono go w Gwiezdnych wojnach: Wojnach klonów. Teraz po wielu latach, od swojego ostatniego występu w Hanie Solo, ten rodowity Dathomirczyk powróci we własnym projekcie, który właśnie otrzymał pełny zwiastun. Z serialu dowiemy się, co działo się z byłym Sithem pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmów oraz seriali animowanych.

Star Wars: Maul - Shadow Lord

Star Wars: Maul - Shadow Lord – pierwszy zwiastun oczekiwanego serialu z Gwiezdnych wojen

Twórca sagi, George Lucas, miał pierwotnie zupełnie inny pomysł na dalsze losy bohatera. W planowanej trylogii sequeli Maul miał stać się galaktycznym ojcem chrzestnym świata przestępczego i mistrzem Sithów dla Dartha Talona. Po przejęciu marki przez Disneya obrano jednak inny kierunek na rozwój historii. Darth Maul po raz ostatni widzieliśmy w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie z 2018 roku, gdzie ujawniono, że stoi on na czele przestępczego syndykatu zwanego Szkarłatny Świt. Z kolei w serialu Star Wars: Rebelianci doszło do ostatecznego starcia Maula z Obi-Wanem Kenobim, w którym to Jedi wyszedł zwycięsko z tego pojedynku, ostatecznie zabijając byłego ucznia Palpatine’a.

Z informacji ujawnionych podczas zeszłorocznego Star Wars Celebration w Japonii wynika, że produkcja pokaże również dzieciństwo Maula oraz genezę postaci Dartha Talona. Dla wielu fanów to dokładnie ten rodzaj opowieści, na który czekali, zwłaszcza że wątki związane z klonami zostały już mocno wyeksploatowane.

Serial Star Wars: Maul - Shadow Lord zadebiutuje na Disney+ już 6 kwietnia z dwoma pierwszymi odcinkami.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 19:06

1. Będzie złoczyńca PG3

2. I tak będzie warty obejrzenia. Fakt że mają Sama Witwera na pokładzie daje mi nadzieje. 




