Kolejna manga od Fujimoto doczeka się aktorskiej adaptacji. Jest nowy zwiastun

Po sukcesie anime przyszła pora na wersję live action. Look Back jeszcze w tym roku trafi do kin w Japonii.

Moda na aktorskie adaptacje anime i mang nie zwalnia tempa. Sukces serialowego One Piece od Netfliksa, trwające prace nad hollywoodzkim Naruto czy Avatar: Ostatni władca wiatru pokazały, że studia coraz chętniej sięgają po kultowe japońskie i azjatyckie marki. Do tego grona dołącza teraz Look Back, które doczekało się nowego zwiastuna. Look Back – anime w live action ma już zwiastun Film trafi do japońskich kin 11 września. Powstaje na podstawie krótkiej mangi Tatsukiego Fujimoto, autora Chainsaw Mana, który w ostatnich latach wyrósł na jednego z najgłośniejszych współczesnych mangaków. Look Back opowiada historię dwóch dziewczyn marzących o rysowaniu mang. To kameralna opowieść o przyjaźni, rywalizacji, dojrzewaniu i pasji tworzenia. W przeciwieństwie do pełnych przemocy i groteski historii znanych z Chainsaw Mana, tym razem Fujimoto stawia przede wszystkim na emocje.

Popularność mangi sprawiła, że adaptacje zaczęły powstawać w błyskawicznym tempie. W 2024 roku zadebiutował godzinny film anime przygotowany przez Studio Durian, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i później trafił również do biblioteki Prime Video. Teraz przyszła pora na wersję aktorską.

GramTV przedstawia:

Jeszcze kilka lat temu aktorskie adaptacje anime budziły przede wszystkim obawy. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Netflix odniósł sukces z One Piece, trwają prace nad hollywoodzkim Naruto, a wcześniej własnych ekranizacji doczekały się także między innymi Fullmetal Alchemist, Rurouni Kenshin, Kingdom, Yu Yu Hakusho, Alice in Borderland, Death Note czy Bleach. Przykładem jest także serial HBO Song of the Samurai. Jedne zdobyły uznanie widzów, inne wywołały sporo kontrowersji, ale trend wyraźnie nabiera rozpędu. Nowy zwiastun Look Back pokazuje, że twórcy nie próbują zamienić historii Fujimoto w widowisko pełne efektów specjalnych. Zamiast tego stawiają na wierne oddanie atmosfery mangowego oryginału i relacji pomiędzy głównymi bohaterkami. Na razie nie wiadomo, czy film doczeka się premiery poza Japonią.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









