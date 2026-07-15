Wrócimy do Hotelu Transylwania. Sony zapowiedziało piątą część popularnej serii animacji

Dracula i jego potworna rodzina jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.
Fani Hotelu Transylwania mogą szykować się na kolejną wizytę w najsłynniejszym kurorcie dla potworów. Sony Pictures Animation we współpracy z Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziały powstanie piątej odsłony popularnej serii. Film otrzymał tytuł The Haunting of Hotel Transylvania, a jego premiera została wyznaczona na 8 października 2027 roku.
W tym hotelu znów zacznie straszyć
Jak zapowiadają twórcy, nowa część rozpocznie się od dużych zmian w życiu głównych bohaterów. Dracula postanowi przejść na emeryturę, przekazując zarządzanie hotelem swojej córce Mavis. Spokojny okres nie potrwa jednak długo. W zamku zaczną dziać się niewytłumaczalne i przerażające wydarzenia, które zmuszą mieszkańców hotelu do ponownego zjednoczenia sił i rozwiązania kolejnej nadprzyrodzonej zagadki.
Za reżyserię odpowiada duet Jennifer Kluska, która pracowała przy Hotel Transylwania: Transformania, oraz Alan Hawkins, współtwórca Spider-Man: Poprzez multiwersum. Producentem filmu będzie Lawrence Jonas, natomiast funkcje producentów wykonawczych obejmą Genndy Tartakovsky, twórca całej serii, oraz Michelle Murdocca.
Nowa odsłona będzie pierwszym kinowym filmem z serii od niemal sześciu lat. Poprzednia część, Hotel Transylwania: Transformania, z powodu pandemii COVID-19 ominęła kina i w 2022 roku zadebiutowała bezpośrednio na platformie Prime Video. Tym razem twórcy ponownie stawiają na globalną dystrybucję kinową. Jak podkreśla Courtenay Valenti, szefowa działu filmowego Amazon MGM Studios, Hotel Transylwania stał się jedną z tych serii, które od lat łączą kolejne pokolenia widzów.
GramTV przedstawia:
Hotel Transylwania to jedna z tych rzadkich serii, które stały się ukochaną tradycją dla rodzin na całym świecie. Zawsze łączyła niekonwencjonalny humor z autentycznymi emocjami. Cieszymy się, że wspólnie z Sony Pictures Animation możemy przywrócić Drac Pack na wielki ekran i kontynuować tę historię.
Powrót do kin nie jest przypadkowy. Trzy pierwsze części serii okazały się wielkimi sukcesami kasowymi, zarabiając odpowiednio 335 mln, 475 mln i 530 mln dolarów na całym świecie. Łącznie cała franczyza przyniosła już ponad 1,3 miliarda dolarów, stając się jedną z najbardziej dochodowych marek w dorobku Sony Pictures Animation. Premiera The Haunting of Hotel Transylvania została zaplanowana na 8 października 2027 roku.