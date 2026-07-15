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Wrócimy do Hotelu Transylwania. Sony zapowiedziało piątą część popularnej serii animacji

Jakub Piwoński
2026/07/15 15:10
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Dracula i jego potworna rodzina jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.

Fani Hotelu Transylwania mogą szykować się na kolejną wizytę w najsłynniejszym kurorcie dla potworów. Sony Pictures Animation we współpracy z Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziały powstanie piątej odsłony popularnej serii. Film otrzymał tytuł The Haunting of Hotel Transylvania, a jego premiera została wyznaczona na 8 października 2027 roku.

Hotel Transylwania
Hotel Transylwania

W tym hotelu znów zacznie straszyć

Jak zapowiadają twórcy, nowa część rozpocznie się od dużych zmian w życiu głównych bohaterów. Dracula postanowi przejść na emeryturę, przekazując zarządzanie hotelem swojej córce Mavis. Spokojny okres nie potrwa jednak długo. W zamku zaczną dziać się niewytłumaczalne i przerażające wydarzenia, które zmuszą mieszkańców hotelu do ponownego zjednoczenia sił i rozwiązania kolejnej nadprzyrodzonej zagadki.

Za reżyserię odpowiada duet Jennifer Kluska, która pracowała przy Hotel Transylwania: Transformania, oraz Alan Hawkins, współtwórca Spider-Man: Poprzez multiwersum. Producentem filmu będzie Lawrence Jonas, natomiast funkcje producentów wykonawczych obejmą Genndy Tartakovsky, twórca całej serii, oraz Michelle Murdocca.

Nowa odsłona będzie pierwszym kinowym filmem z serii od niemal sześciu lat. Poprzednia część, Hotel Transylwania: Transformania, z powodu pandemii COVID-19 ominęła kina i w 2022 roku zadebiutowała bezpośrednio na platformie Prime Video. Tym razem twórcy ponownie stawiają na globalną dystrybucję kinową. Jak podkreśla Courtenay Valenti, szefowa działu filmowego Amazon MGM Studios, Hotel Transylwania stał się jedną z tych serii, które od lat łączą kolejne pokolenia widzów.

GramTV przedstawia:

Hotel Transylwania to jedna z tych rzadkich serii, które stały się ukochaną tradycją dla rodzin na całym świecie. Zawsze łączyła niekonwencjonalny humor z autentycznymi emocjami. Cieszymy się, że wspólnie z Sony Pictures Animation możemy przywrócić Drac Pack na wielki ekran i kontynuować tę historię.

Powrót do kin nie jest przypadkowy. Trzy pierwsze części serii okazały się wielkimi sukcesami kasowymi, zarabiając odpowiednio 335 mln, 475 mln i 530 mln dolarów na całym świecie. Łącznie cała franczyza przyniosła już ponad 1,3 miliarda dolarów, stając się jedną z najbardziej dochodowych marek w dorobku Sony Pictures Animation. Premiera The Haunting of Hotel Transylvania została zaplanowana na 8 października 2027 roku.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/hotel-transylvania-5-release-date-1236810065/

Tagi:

Popkultura
kino
sequel
film animowany
Sony Pictures
Dracula
kontynuacja
Hotel Transylwania
zapowiedź filmu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:17

Interesowała mnie tylko jedna kwestia - czy w projekt jest dalej zaangażowany Genndy Tartakovsky. Jest, więc jest szansa na kolejny udany film.

Btw nie wiem czy to gdzieś było tu zgłaszane, ale Genndy będzie teraz tworzył animowaną adaptację Conana -https://www.filmweb.pl/news/Genndy+Tartakovsky+szykuje+serial+%22Conan+the+Barbarian%3A+Queen+of+the+Black+Coast%22+dla+Prime+Video-167268 

Nie jestem sobie w stanie wyobrazić lepszej osoby za sterami. Czekam.




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