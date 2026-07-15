Wrócimy do Hotelu Transylwania. Sony zapowiedziało piątą część popularnej serii animacji

Dracula i jego potworna rodzina jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.

Fani Hotelu Transylwania mogą szykować się na kolejną wizytę w najsłynniejszym kurorcie dla potworów. Sony Pictures Animation we współpracy z Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziały powstanie piątej odsłony popularnej serii. Film otrzymał tytuł The Haunting of Hotel Transylvania, a jego premiera została wyznaczona na 8 października 2027 roku.

W tym hotelu znów zacznie straszyć

Jak zapowiadają twórcy, nowa część rozpocznie się od dużych zmian w życiu głównych bohaterów. Dracula postanowi przejść na emeryturę, przekazując zarządzanie hotelem swojej córce Mavis. Spokojny okres nie potrwa jednak długo. W zamku zaczną dziać się niewytłumaczalne i przerażające wydarzenia, które zmuszą mieszkańców hotelu do ponownego zjednoczenia sił i rozwiązania kolejnej nadprzyrodzonej zagadki.