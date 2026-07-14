Nowy Władca Pierścieni w pierwszym materiale. Ważne ogłoszenie dotyczące Polowania na Golluma

Niedawno Andy Serkis udzielił wywiadu, w którym stanął w obronie nowego filmu z Władcy Pierścieni. Produkcja została oskarżona o brak poprawności politycznej i zbyt białą obsadę. Reżyser wyjaśnił, dlaczego jest to zgodne z jego wizją Śródziemia, a teraz potwierdzono, że po wielu miesiącach przygotowań rozpoczęła się realizacja kolejnego aktorskiego filmu osadzonego w Śródziemiu. Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma trafił oficjalnie na plan, co potwierdzono za pomocą krótkiego materiału opublikowanego w oficjalnych kanałach Warner Bros.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – ruszyła produkcja filmu, a z tej okazji otrzymaliśmy pierwszy materiał z planu

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – ruszyła produkcja filmu, a z tej okazji otrzymaliśmy pierwszy materiał z planu

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – ruszyła produkcja filmu, a z tej okazji otrzymaliśmy pierwszy materiał z planu

Andy Serkis wrócił do roli Golluma, a ekipa filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma rozpoczęła zdjęcia w Nowej Zelandii. Warner Bros. pokazał pierwsze nagranie z planu nadchodzącej produkcji.

Nagranie rozpoczyna się od pojawienia Andy’ego Serkisa ubranego w strój wykorzystywany podczas rejestrowania ruchów aktora. Serkis wchodzi na plan, zajmuje swoje miejsce, a następnie błyskawicznie przeistacza się w Golluma i charakterystycznym głosem wypowiada komendę rozpoczynającą zdjęcia.

Chwilę później wnętrze studia ustępuje miejsca rozległemu krajobrazowi Nowej Zelandii. Kamera pokazuje surowe góry i skaliste tereny, które ponownie posłużą filmowcom do przedstawienia Śródziemia. Materiał nie zawiera fragmentów gotowych scen, ale stanowi pierwsze oficjalne spojrzenie na powstającą produkcję.

Andy Serkis odpowiada nie tylko za ponowne sportretowanie Golluma, lecz także za reżyserię całego filmu. Aktor wcielał się w tę postać w trylogiach Władca Pierścieni oraz Hobbit, wykorzystując technologię rejestrowania ruchu i mimiki. Tym razem będzie kierował projektem zarówno przed kamerą, jak i po jej drugiej stronie.

Historia ma zostać umieszczona pomiędzy wydarzeniami związanymi ze sto jedenastymi urodzinami Bilba Bagginsa a wyprawą Drużyny Pierścienia przez kopalnie Morii. Gandalf, podejrzewający, że znaleziony przez Bilba przedmiot jest Jedynym Pierścieniem, zleca Aragornowi odnalezienie Golluma, zanim informacje posiadane przez dawnego hobbita dotrą do sług Saurona.