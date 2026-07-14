Nowy zwiastun nadchodzącego filmu science fiction od Ridleya Scotta. Reżyser prezentuje niepokojącą wizję końca świata

Do sieci trafił nowy zwiastun kolejnego filmu Ridleya Scotta, który zadebiutuje w kinach już w przyszłym miesiącu.

Ridley Scott powraca z kolejnym widowiskiem science fiction. Nowy zwiastun Gwiazdozbiór Psa przedstawia wyniszczony świat, w którym o przeżyciu decydują nie tylko zapasy i broń, lecz także gotowość do zaufania obcym. Gwiazdozbiór Psa – nowy zwiastun oczekiwanej produkcji science fiction od Ridleya Scotta Film Gwiazdozbiór Psa jest ekranizacją powieści Petera Hellera. Głównym bohaterem historii jest Hig, pilot grany przez Jacoba Elordiego, który wraz ze swoim psem próbuje przetrwać w rzeczywistości zniszczonej przez pandemię. Katastrofa doprowadziła do śmierci znacznej części ludzkości, a pozostali przy życiu muszą każdego dnia walczyć o bezpieczeństwo.

Opublikowany przez 20th Century Studios zwiastun rozpoczyna się od wspomnień Higa. Bohater opowiada o życiu sprzed końca świata, gdy mógł całować swoją żonę i bawić się z psem. Obecnie dawna rzeczywistość już nie istnieje. Ulice wypełniają opuszczone samochody, budynki stopniowo popadają w ruinę, a na środku jednej z dróg znajduje się wrak śmigłowca. Towarzyszem Higa zostaje Bangley, były żołnierz piechoty morskiej, w którego wciela się Josh Brolin. Mężczyzna doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń czyhających w nowym świecie. Ostrzega, że każdy ocalały musi nieustannie zachowywać czujność, ponieważ najmniejszy błąd może zakończyć się śmiercią. W obsadzie filmu, oprócz Jacoba Elordiego, Josha Brolina, znaleźli się również: Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney oraz Benedict Wong.

GramTV przedstawia:

Niedawno Scott przyznał, że Gwiazdozbiór Psa to jego najlepszy film od ponad dziesięciu lat, czyli premiery Marsjanina. Warto jednak przypomnieć, że identyczne słowa wypowiedział przed kinowym debiutem Gladiatora 2. Od premiery Marsjanina Ridley Scott zdążył zrealizować kilka dużych i kosztownych filmów, w tym Wszystkie pieniądze świata, Dom Gucci, Napoleona i Gladiatora 2. W tym okresie szczególnie wyróżniał się Ostatni pojedynek z 2021 roku, historyczny dramat z Benem Affleckiem, Mattem Damonem, Adamem Driverem i Jodie Comer. Film opowiadał jedną historię z trzech sprzecznych perspektyw, a jego scenariusz napisali Affleck, Damon oraz Nicole Holofcener. Mimo dobrych opinii produkcja nie przyciągnęła widzów do kin. Przypomnijmy, że premiera Gwiazdozbioru psa została zaplanowana na 28 sierpnia tego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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