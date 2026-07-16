Rocky wraca na wielki ekran, ale nie tak, jak myślicie. Jest zwiastun filmu o narodzinach legendy

Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, historia Rocky'ego doczeka się własnej ekranizacji. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu I Play Rocky, który opowie nie o samym bokserze z Filadelfii, lecz o drodze Sylvestra Stallone'a do stworzenia kultowego filmu z 1976 roku.

I Play Rocky – historia sukcesu, który mógł się nie wydarzyć

Film wyreżyserował Peter Farrelly, laureat dwóch Oscarów za Green Book. Produkcja skupi się na początkach kariery Stallone'a, gdy jako początkujący aktor z częściowym paraliżem twarzy i wadą wymowy próbował przebić się w Hollywood. Twórcy pokażą moment, w którym wielkie studio chciało odkupić scenariusz Rocky'ego, jednak Stallone postawił jeden warunek – zgodzi się na sprzedaż tylko wtedy, gdy sam zagra główną rolę. Decyzja okazała się przełomowa i na zawsze odmieniła historię kina.