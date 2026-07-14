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Gwiazda Rozdzielenia i Robert De Niro łączą siły. Netflix pokazuje zwiastun mrocznego thrillera psychologicznego

Jakub Piwoński
2026/07/14 19:30
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Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun The Whisper Man. W psychologicznym dreszczowcu spotkają się Adam Scott, Robert De Niro i Michelle Monaghan. Film zadebiutuje jeszcze tego lata.

Netflix odsłonił pierwszy zwiastun The Whisper Man, nowego thrillera psychologicznego w reżyserii Jamesa Ashcrofta. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści Alexa Northa i stawia na atmosferę tajemnicy oraz psychologicznego napięcia zamiast widowiskowej akcji.

The Whisper Man
The Whisper Man

Mroczna zagadka sprzed lat powraca. Zobacz zwiastun The Whisper Man

Fabuła opowiada o owdowiałym pisarzu kryminałów, którego kilkuletni syn zostaje porwany. Zdesperowany mężczyzna zmuszony jest odnowić kontakt ze swoim ojcem, emerytowanym detektywem. Wspólne śledztwo prowadzi ich do nierozwiązanej przed laty sprawy seryjnego mordercy znanego jako Whisper Man.

W głównych rolach występują Robert De Niro, Adam Scott i Michelle Monaghan. Warto zauważyć, że Scott najwyraźniej na dobre polubił mroczniejsze klimaty. Gwiazda serialu Rozdzielenie po niedawnym Hokum (wciąż czekamy na polską dystrybucję filmu) dopisuje do swojego dorobku kolejny thriller utrzymany w niepokojącej atmosferze. Z kolei Robert De Niro z dreszczowcami miał do czynienia już wcześniej, a jednym z najbardziej pamiętnych pozostaje jego kultowa kreacja w Przylądku strachu.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanął James Ashcroft, twórca dobrze ocenianych Powrót w ciemności oraz Klątwa Jenny Pen, który ponownie sięga po historię opartą na narastającym napięciu i psychologicznej grze między bohaterami. The Whisper Man to kolejny krok w strategii Netflix zakładającej tworzenie wysokobudżetowych thrillerów i kryminałów z gwiazdorską obsadą. Produkcję przygotowało studio AGBO, należące do braci Russo. Film trafi do oferty platformy 28 sierpnia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/14/the-whisper-man-trailer

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
Netflix
streaming
thriller
Robert De Niro
Adam Scott
The Whisper Man
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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