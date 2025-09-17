Kolejna gwiazda Hollywood otwarcie potępia działania Izreala

Podczas tegorocznej gali Emmy Javier Bardem pojawił się na czerwonym dywanie w kefiji, wyrażając solidarność z inicjatywą Film Workers for Palestine. Hiszpański aktor w rozmowie z Variety nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska: — “Nie mogę pracować z kimś, kto usprawiedliwia lub popiera ludobójstwo” — podkreślił.

PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Javier Bardem potępia działania Izreala

Bardem w taki sposób odpowiadał na pytania dziennikarzy, tłumacząc swój niecodzienny ubiór: