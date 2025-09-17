Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gwiazda Hollywood otwarcie potępia działania Izreala

Jakub Piwoński
2025/09/17 13:50
Aktor dał wyraz swoim przekonaniom podczas rozdania Emmy.

Podczas tegorocznej gali Emmy Javier Bardem pojawił się na czerwonym dywanie w kefiji, wyrażając solidarność z inicjatywą Film Workers for Palestine. Hiszpański aktor w rozmowie z Variety nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska: — “Nie mogę pracować z kimś, kto usprawiedliwia lub popiera ludobójstwo” — podkreślił.

Javier Bardem
Javier Bardem
PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Javier Bardem potępia działania Izreala

Bardem w taki sposób odpowiadał na pytania dziennikarzy, tłumacząc swój niecodzienny ubiór:

Dziś jestem tutaj, by potępić ludobójstwo w Gazie. Odwołuję się do Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Ludobójstwa (IAGS), które uznało, że to, co dzieje się w Gazie, jest właśnie ludobójstwem. Dlatego domagamy się blokady handlowej i dyplomatycznej oraz sankcji wobec Izraela, by zatrzymać to ludobójstwo. Wolna Palestyna.

Przypomnijmy, że niedawno informowaliśmy o otwartym liście podpisanym przez ponad 3900 osób z branży filmowej. Sygnatariusze zadeklarowali w nim, że nie będą współpracować z izraelskimi instytucjami ani firmami filmowymi „uwikłanymi w ludobójstwo i apartheid wobec narodu palestyńskiego”.

Na apel środowiska odpowiedziało studio Paramount, które jako jedyne zdecydowało się otwarcie skrytykować bojkot. W specjalnym oświadczeniu wytwórnia napisała:


W Paramount wierzymy w moc opowiadania historii, która łączy i inspiruje ludzi, wspiera wzajemne zrozumienie i zachowuje chwile, idee oraz wydarzenia kształtujące nasz wspólny świat. (…) Nie zgadzamy się z ostatnimi wezwaniami do bojkotu izraelskich filmowców. Odbieranie głosu indywidualnym artystom ze względu na ich narodowość nie wspiera lepszego zrozumienia ani sprawy pokoju.

GramTV przedstawia:

Do słów Paramount odniósł się też Bardem:


Chcę wyjaśnić jedną rzecz w związku z listem Paramount. Film Workers for Palestine nie atakują żadnych osób ze względu na ich tożsamość. Celem są te firmy i instytucje filmowe, które są współwinne, wybielają lub usprawiedliwiają ludobójstwo i reżim apartheidu. (…) Nie mogę pracować z kimś, kto usprawiedliwia lub popiera ludobójstwo. To takie proste. W żadnej branży nie powinno być na to miejsca – także w naszej.

Debata wokół bojkotu Izraela i izraelskiej branży filmowej pokazuje, jak mocno świat kina dzieli się dziś w ocenie konfliktu i roli, jaką kultura może odgrywać w jego kontekście.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/news/politics-news/javier-bardem-calls-for-israel-stop-genocide-2025-emmys-1236370664/

Popkultura
aktor
protest
Paramount
Javier Bardem
bojkot
Izrael
Filmworkers for Palestine
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


