Paramount sprzeciwia się bojkotowi Izraela. Jako pierwsze studio w Hollywood

Wcześniej informowaliśmy o tym, że część Hollywood sprzeciwia się działaniom Izraela. Teraz okazuje się, że Paramount, kierowany obecnie przez Davida Ellisona, jako pierwsze duże studio filmowe publicznie sprzeciwiło się bojkotowi izraelskich twórców. Pod sprzeciwem podpisało się już ponad 3900 przedstawicieli branży filmowej. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. Joaquin Phoenix, Emma Stone, Mark Ruffalo, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem czy Yorgos Lanthimos.

Paramount sprzeciwia się bojkotowi Izraela

W oświadczeniu Paramount podkreślił, że rolą kina jest łączenie ludzi i opowiadanie historii, a nie uciszanie ich ze względu na narodowość: