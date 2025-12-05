Po ingerencji Donalda Trumpa jednak powstaną Godziny szczytu 4. To "geriatryczny skok na kasę"?

Po 18 latach przerwy seria Godziny szczytu wraca na ekrany. Brett Ratner od dawna planował powrót do Hollywood, a klucz do realizacji czwartej części miał dostarczyć… Donald Trump. Według portalu Puck to właśnie dzięki kontaktom reżysera z prezydentem USA projekt wreszcie ruszy. Paramount Skydance zajmie się jedynie dystrybucją filmu, nie angażując się w marketing ani produkcję. Kto zatem sfinansuje film?
Brett Ratner wraca po reżyserskiej banicji
Produkcją Godzin szczytu 4 zajmie się Arabia Saudyjska, która ma pokryć większość kosztów. Ratner, jak podaje portal, potwierdził SMS-em, że budżet przekroczy 100 milionów dolarów. Dla porównania poprzednia część serii kosztowała 180 milionów dolarów, choć jej globalne wpływy wyniosły 256,6 miliona dolarów – o 90 milionów mniej niż druga odsłona.
