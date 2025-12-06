Będzie trzeci sezon tego niekwestionowanego hitu Paramount? Jest decyzja

Hitowy serial Landman został przedłużony na trzeci sezon w Paramount+, dowiedział się Variety. Serial w Polsce jest emitowany na SkyShowtime i właśnie trwa emicja drugiego sezonu. Najwyraźniej liczby, jakie produkcja osiąga, zadowalają decydentów.

Landman: Negocjator dostanie trzecie sezon

Decyzja zapadła po wyemitowaniu zaledwie trzech odcinków drugiego sezonu. Przypomnijmy, że Landman opowiada o przemyśle naftowym w zachodnim Teksasie, koncentrując się na Tommy’m Norrisie (Billy Bob Thornton), pośredniku, a w drugim sezonie prezesie branży naftowej, który stara się pogodzić wyzwania biznesowe z obowiązkami rodzinnymi.