Zaloguj się lub Zarejestruj

Będzie trzeci sezon tego niekwestionowanego hitu Paramount? Jest decyzja

Jakub Piwoński
2025/12/06 18:30
0
0

Główną rolę w serialu odgrywa Billy Bob Thornton.

Hitowy serial Landman został przedłużony na trzeci sezon w Paramount+, dowiedział się Variety. Serial w Polsce jest emitowany na SkyShowtime i właśnie trwa emicja drugiego sezonu. Najwyraźniej liczby, jakie produkcja osiąga, zadowalają decydentów.

Landman: Negocjator
Landman: Negocjator

Landman: Negocjator dostanie trzecie sezon

Decyzja zapadła po wyemitowaniu zaledwie trzech odcinków drugiego sezonu. Przypomnijmy, że Landman opowiada o przemyśle naftowym w zachodnim Teksasie, koncentrując się na Tommy’m Norrisie (Billy Bob Thornton), pośredniku, a w drugim sezonie prezesie branży naftowej, który stara się pogodzić wyzwania biznesowe z obowiązkami rodzinnymi.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znajdują się również Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan i Colm Feore. Serial odniósł ogromny sukces – premiera drugiego sezonu przyciągnęła 9,2 miliona widzów w ciągu pierwszych dwóch dni, co oznacza wzrost o 262% w porównaniu z debiutem pierwszego sezonu.

Landman został stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace’a, którzy są także producentami wykonawczymi. Za produkcję odpowiadają Paramount Television Studios, 101 Studios oraz Bosque Ranch Productions. Co jednak ciekawe, twórca serialu niedawno podpisał lukratywny kontrakt z innym studiem, co jednak nie ma przeszkodzić w kontynuowaniu Landmana.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/landman-renewed-season-3-paramount-1236601233/

Tagi:

Popkultura
Landman
Landman: Negocjator
SkyShowtime
Paramount+
Paramount
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112