Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur skompletowało wielkiego szlema. Wcześniej dokonało tego tylko Baldur’s Gate 3

Maciej Petryszyn
2026/04/18 18:30
0
1

Stało się! Zgodnie z przewidywaniami Clair Obscur: Expedition 33 wyrównało osiągnięcie, które wcześniej było udziałem jedynie Baldur’s Gate 3.

Osiągnięcie niebywałe. Mowa wszak o dopiero drugiej grze, której udało się zgarnąć 5 najważniejszych wyróżnień w branży.

Clair Obscur: Expedition 33 i Baldur’s Gate 3
Wczoraj po raz 22. rozdano British Academy Games Awards, a największym wygranym gali okazało się Clair Obscur: Expedition 33. Produkcja Sandfall Interactive zgarnęła 3 statuetki, w tym też najważniejszą – dla gry roku. W walce o ten tytuł pokonała ona ARC Raiders, Blue Prince, Death Stranding 2: On The Beach, Dispatch, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong oraz Indiana Jones i Wielki Krąg. Tym samym francuski hit dołożył brakujący element do swojego dorobku, w którym już wcześniej znajdowały się 4 najważniejsze nagrody GOTY – kolejno przyznane podczas Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards oraz Game Developers Choice Awards.

GramTV przedstawia:

O tym, jak imponujące jest to osiągnięcie, niech świadczy najlepiej fakt, że wcześniej coś takiego dokonała jedynie tylko jedna gra. Tą było Baldur’s Gate 3, czyli największe objawienie roku 2023. To właśnie RPG od Larian Studios był prekursorem, jeżeli chodzi o zgarnięcie swoistego gamingowego “wielkiego szlema”. Jeżeli zaś chodzi o wyrównanie tego sukcesu przez Clair Obscur: Expedition 33, to warto nadmienić, że między oboma hitowymi produkcjami nie było żadnej toksycznej rywalizacji. Wręcz przeciwnie – pracownicy Lariana, w tym sam szef, wielokrotnie bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat gry od Sandfall.

Dla samego Clair Obscur to kolejne osiągnięcie na długiej liście osiągnięć. Już wcześniej wydana w tamtym roku produkcja pobiła rekord ustanowiony wcześniej przez Elden Ring. Do pewnego momentu to właśnie gra FromSoftware z 429 nagrodami Game of the Year była niekwestionowanym rekordzistą, ale w styczniu musiała ustąpić miejsca Ekspedycji 33. Ta zresztą, jak już wiemy, bynajmniej nie zatrzymuje się w zgarnianiu kolejnych GOTY.

Tagi:

News
rekord
Larian Studios
GOTY
Gra roku
Baldur’s Gate 3
Game of The Year
Kepler Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
sukces
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112