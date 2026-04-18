Clair Obscur skompletowało wielkiego szlema. Wcześniej dokonało tego tylko Baldur’s Gate 3

Osiągnięcie niebywałe. Mowa wszak o dopiero drugiej grze, której udało się zgarnąć 5 najważniejszych wyróżnień w branży.
Clair Obscure z wielkim szlemem niczym Baldur’s Gate
Wczoraj po raz 22. rozdano British Academy Games Awards, a największym wygranym gali okazało się Clair Obscur: Expedition 33. Produkcja Sandfall Interactive zgarnęła 3 statuetki, w tym też najważniejszą – dla gry roku. W walce o ten tytuł pokonała ona ARC Raiders, Blue Prince, Death Stranding 2: On The Beach, Dispatch, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong oraz Indiana Jones i Wielki Krąg. Tym samym francuski hit dołożył brakujący element do swojego dorobku, w którym już wcześniej znajdowały się 4 najważniejsze nagrody GOTY – kolejno przyznane podczas Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards oraz Game Developers Choice Awards.
