Clair Obscur skompletowało wielkiego szlema. Wcześniej dokonało tego tylko Baldur’s Gate 3

O tym, jak imponujące jest to osiągnięcie, niech świadczy najlepiej fakt, że wcześniej coś takiego dokonała jedynie tylko jedna gra. Tą było Baldur’s Gate 3, czyli największe objawienie roku 2023. To właśnie RPG od Larian Studios był prekursorem, jeżeli chodzi o zgarnięcie swoistego gamingowego “wielkiego szlema”. Jeżeli zaś chodzi o wyrównanie tego sukcesu przez Clair Obscur: Expedition 33, to warto nadmienić, że między oboma hitowymi produkcjami nie było żadnej toksycznej rywalizacji. Wręcz przeciwnie – pracownicy Lariana, w tym sam szef, wielokrotnie bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat gry od Sandfall.

Dla samego Clair Obscur to kolejne osiągnięcie na długiej liście osiągnięć. Już wcześniej wydana w tamtym roku produkcja pobiła rekord ustanowiony wcześniej przez Elden Ring. Do pewnego momentu to właśnie gra FromSoftware z 429 nagrodami Game of the Year była niekwestionowanym rekordzistą, ale w styczniu musiała ustąpić miejsca Ekspedycji 33. Ta zresztą, jak już wiemy, bynajmniej nie zatrzymuje się w zgarnianiu kolejnych GOTY.