Gracze RPG mówią jasno. Świat ważniejszy niż fabuła i walka

To ten element jest najważniejszy w grach RPG.

Co tak naprawdę decyduje o tym, czy RPG wciąga na długie godziny? Odpowiedź graczy okazuje się zaskakująco jednoznaczna. Najnowsza ankieta pokazuje, że dla większości najważniejszym elementem gier tego typu nie jest ani fabuła, ani system walki, lecz sam świat. Otwarty świat najważniejszym elementem RPG-ów według graczy Serwis PC Gamer opublikował wyniki ankiety, w której aż 43% uczestników badania wskazało eksplorację i konstrukcję świata jako kluczowy czynnik. To wynik, który wyraźnie dystansuje pozostałe odpowiedzi. Gracze chcą przestrzeni, która zachęca do odkrywania, wypełnionej aktywnościami i detalami, które sprawiają, że można w niej spędzić całe godziny bez poczucia zmarnowanego czasu.

Tuż za liderem uplasowały się bardziej klasyczne elementy RPG. Fabuła oraz wybory wpływające na przebieg historii wciąż mają duże znaczenie, choć żadna z tych kategorii nie zbliżyła się do wyniku osiągniętego przez świat gry. W dalszej kolejności pojawiły się system walki oraz bohaterowie, co tylko potwierdza, że gracze nadal cenią zarówno mechanikę, jak i emocjonalne przywiązanie do postaci.

GramTV przedstawia:

Pewnym zaskoczeniem okazała się niska pozycja zadań pobocznych. Choć często stanowią one znaczną część zawartości RPG, niewielu graczy uznaje je za najważniejszy element doświadczenia. Wygląda na to, że sama liczba aktywności nie ma już takiego znaczenia, jeśli tym bardziej nie idzie za nią odpowiednia jakość. Na samym końcu zestawienia znalazła się muzyka. Ścieżka dźwiękowa, choć dla części odbiorców niezwykle istotna, zdobyła zaledwie symboliczne poparcie. To pokazuje, że nawet jeśli soundtrack potrafi budować klimat, rzadko kiedy staje się jednym z głównych powodów, dla którego gracze sięgają po dany tytuł. Foto: PC Gamer Wnioski są dość klarowne. Współcześni gracze szukają w RPG-ach przede wszystkim świata, który żyje i daje poczucie swobody. To właśnie on staje się fundamentem całego doświadczenia, a pozostałe elementy pełnią wobec niego rolę uzupełniającą.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.