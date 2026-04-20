Gracze wreszcie dostali sygnał. No Rest for the Wicked nadal zmierza na konsole

Jednocześnie, pomimo pozostawania w formule wczesnego dostępu, No Rest for the Wicked znalazło dotychczas 1,7 miliona nabywców. To świetny wynik, szczególnie z uwagi na o wiele mniejsze możliwości marketingowe niż w przypadku dużych studiów. Co ważne, to wynik jedyne z komputerów osobistych, bo wersja na konsole jeszcze nie powstała. Niemniej przy okazji okolicznościowego wpisu deweloperzy dali znać, iż nadal nad nią pracują.

W rzeczonym wpisie możemy wyczytać:

Fani Wicked,

Mijają właśnie DWA LATA, odkąd No Rest for the Wicked weszło w fazę wczesnego dostępu. Od tego czasu gra rosła i ewoluowała w sposób, który był możliwy tylko dzięki Wam.

1,7 miliona sprzedanych egzemplarzy – i ta liczba wciąż rośnie. Wspieraliście nas, rzucaliście nam wyzwania i mobilizowaliście do bycia lepszymi. Dokładnie tak to lubimy.

Ciężko pracujemy nad wersją 1.0. A gracze konsolowi – nie zapomnieliśmy o Was.

Dziś bez wielkich przemówień. Po prostu: budujemy tutaj coś wyjątkowego i nie zamierzamy zwalniać tempa.

Dwa lata świętowania z Wami na wszystkie „Wicked” sposoby! Dzięki, że jesteście częścią tej przygody.