Fan przywrócił oryginalne Medal of Honor z PSX. Gra z 1999 roku otrzymała remake i jest w końcu dostępna na PC

Zanim seria Call of Duty zdominowała rynek strzelanek, a Halo pokazało, jak FPS-y mogą działać na konsolach, gracze zagrywali się w drugowojenne Medal of Honor. Pierwsza odsłona tej marki zadebiutowała w 1999 roku jako tytuł ekskluzywny dla pierwszego PlayStation. Dziś, po latach, projekt stworzony przez fana przywraca tę produkcję do życia, tym razem na komputerach osobistych.
Medal of Honor Retro Remake – oryginalna gra z pierwszego PlayStation dostępna za darmo na PC
Medal of Honor Retro Remake to darmowa inicjatywa autorstwa twórcy ukrywającego się pod nickiem Elber88. Projekt został udostępniony w serwisie itch.io i stanowi pełnoprawną rekonstrukcję klasycznej gry, stworzoną od podstaw z wykorzystaniem współczesnego silnika. To nie jest prosty port, lecz próba wiernego odtworzenia oryginału w nowej formie.
Jestem wieloletnim fanem oryginalnego Medal of Honor z 1999 roku i pod koniec 2024 roku zdecydowałem się przywrócić tę grę na platformę PC przy użyciu współczesnego silnika – przyznał Elber88.
Twórca podkreśla, że cała niemal cały gameplay został przepisany od nowa, choć część elementów, takich jak przeciwnicy czy podstawowe mechaniki, zaczerpnięto z Medal of Honor: Allied Assault. Miało to pomóc uniknąć archaicznego poziomu detali modeli postaci oraz animacji.
Nowa wersja zachowuje charakterystyczny klimat pierwowzoru, który wyróżniał się wolniejszym tempem i bardziej kameralnym podejściem do rozgrywki. Zamiast widowiskowych scen znanych z późniejszych części, gracz często działa w pojedynkę, przemierzając zrujnowane miasta lub tereny za linią wroga. Tym samym starcia są mniej spektakularne i widowiskowe.
Remake działa znacznie płynniej niż oryginał z PlayStation, jednak zachowuje jego specyficzny, surowy styl wizualny. Tekstury nadal mają lekko rozmyty charakter, a oprawa dźwiękowa, w tym muzyka i efekty broni, została przeniesiona niemal w niezmienionej formie.
Nie obyło się jednak bez kompromisów. Wykorzystanie animacji z Allied Assault sprawia, że część unikalnego stylu oryginału została utracona. W pierwowzorze przeciwnicy reagowali na trafienia w bardzo charakterystyczny sposób, co nie tylko dodawało klimatu, ale także pomagało w odbiorze walki przy mniej precyzyjnym sterowaniu.
Mimo to Medal of Honor Retro Remake stanowi ciekawą podróż do początków strzelanek osadzonych w realiach drugiej wojny światowej. Zwłaszcza że dostęp do oryginału jest dziś mocno ograniczony, a fanowski projekt oferuje łatwą instalację i całkowicie darmową zabawę.
