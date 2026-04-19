Zaloguj się lub Zarejestruj

Fan przywrócił oryginalne Medal of Honor z PSX. Gra z 1999 roku otrzymała remake i jest w końcu dostępna na PC

Radosław Krajewski
2026/04/19 08:00
0
0

Każdy samodzielnie może sprawdzić tę produkcję.

Zanim seria Call of Duty zdominowała rynek strzelanek, a Halo pokazało, jak FPS-y mogą działać na konsolach, gracze zagrywali się w drugowojenne Medal of Honor. Pierwsza odsłona tej marki zadebiutowała w 1999 roku jako tytuł ekskluzywny dla pierwszego PlayStation. Dziś, po latach, projekt stworzony przez fana przywraca tę produkcję do życia, tym razem na komputerach osobistych.

Medal of Honor Retro Remake – oryginalna gra z pierwszego PlayStation dostępna za darmo na PC

Medal of Honor Retro Remake to darmowa inicjatywa autorstwa twórcy ukrywającego się pod nickiem Elber88. Projekt został udostępniony w serwisie itch.io i stanowi pełnoprawną rekonstrukcję klasycznej gry, stworzoną od podstaw z wykorzystaniem współczesnego silnika. To nie jest prosty port, lecz próba wiernego odtworzenia oryginału w nowej formie.

Jestem wieloletnim fanem oryginalnego Medal of Honor z 1999 roku i pod koniec 2024 roku zdecydowałem się przywrócić tę grę na platformę PC przy użyciu współczesnego silnika – przyznał Elber88.

Twórca podkreśla, że cała niemal cały gameplay został przepisany od nowa, choć część elementów, takich jak przeciwnicy czy podstawowe mechaniki, zaczerpnięto z Medal of Honor: Allied Assault. Miało to pomóc uniknąć archaicznego poziomu detali modeli postaci oraz animacji.

Cała logika gry została stworzona od podstaw, jednak przeciwnicy i niektóre kluczowe elementy mechaniki pochodzą z Allied Assault, aby uniknąć bardzo niskiej szczegółowości modeli czy animacji.

GramTV przedstawia:

Nowa wersja zachowuje charakterystyczny klimat pierwowzoru, który wyróżniał się wolniejszym tempem i bardziej kameralnym podejściem do rozgrywki. Zamiast widowiskowych scen znanych z późniejszych części, gracz często działa w pojedynkę, przemierzając zrujnowane miasta lub tereny za linią wroga. Tym samym starcia są mniej spektakularne i widowiskowe.

Remake działa znacznie płynniej niż oryginał z PlayStation, jednak zachowuje jego specyficzny, surowy styl wizualny. Tekstury nadal mają lekko rozmyty charakter, a oprawa dźwiękowa, w tym muzyka i efekty broni, została przeniesiona niemal w niezmienionej formie.

Nie obyło się jednak bez kompromisów. Wykorzystanie animacji z Allied Assault sprawia, że część unikalnego stylu oryginału została utracona. W pierwowzorze przeciwnicy reagowali na trafienia w bardzo charakterystyczny sposób, co nie tylko dodawało klimatu, ale także pomagało w odbiorze walki przy mniej precyzyjnym sterowaniu.

Mimo to Medal of Honor Retro Remake stanowi ciekawą podróż do początków strzelanek osadzonych w realiach drugiej wojny światowej. Zwłaszcza że dostęp do oryginału jest dziś mocno ograniczony, a fanowski projekt oferuje łatwą instalację i całkowicie darmową zabawę.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fps/heres-that-free-fan-remake-of-1999s-playstation-exclusive-medal-of-honor-you-were-looking-for/

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
FPS
strzelanka
PlayStation
darmowe gry
Medal of Honor
remake
za darmo
fanowski projekt
PSX
twórczość fanowska
Medal of Honor Retro Remake
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112