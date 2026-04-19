Dlaczego Obsidian nie stworzył Baldur's Gate 3? Powód brzmi absurdalnie

Baldur’s Gate 3 okazało się potężnym sukcesem. Sukcesem który ugruntował pozycję Larian Studios wśród najlepszych w branży.
Niemniej rzeczy wcale nie musiały się tak potoczyć. Za trzecią odsłonę słynnej serii odpowiedzialne mogło być zupełnie inne studio.
Dlaczego Baldur’s Gate 3 od Obsidian nie powstało?
Swego czasu o krok od tworzenia Baldur’s Gate 3 było Obsidian Entertainment. To właśnie ta ekipa miała być wyznaczona do tego, by kontynuować dziedzictwo BioWare. Niemniej pod koniec 2008 roku Interplay zdecydował się anulować projekt, co było kolejnym potężnym ciosem dla Chris Avellone’a. Założyciel Obsidianu dopiero co zdążył przecież pozbierać się po tym, jak skasowano projekt Van Buren, co było kodową nazwą Fallouta 3.
Tak Avellone wspomina tamten okres:
W momencie, gdy Baldur's Gate 3 zostało anulowane, wiedziałem, że Van Buren również nie powstanie. Niezależnie od intencji zespołu, od tego, jak bardzo chcieliśmy to skończyć i ile godzin w to włożyliśmy, nie miało to znaczenia, bo zarząd prawdopodobnie i tak by coś zrobił – co ostatecznie stało się w grudniu 2008 roku.
A dlaczego w ogóle Baldur’s Gate 3 od Obsidianu nie ujrzało światła dziennego? Dość niespodziewanie na przeszkodzie miał staną tzw. “błąd księgowego” i to z jego powodu projekt anulowano. Sam Avellone wprost mówi jednak, że cała sytuacja była “bardzo podejrzana po stronie Interplay”. Co ciekawe, rzeczony wydawca nigdy już nie wydał żadnego tytułu z serii Baldur’s Gate.
Jestem niemal pewien, że płatność nie trafiła do właściwej strony – podsumował Avellone.
Jak wiemy, Baldur’s Gate 3 ostatecznie pojawił się dopiero w 2023 roku. Wtedy jednak za tytuł odpowiedzialne było już Larian Studios, znane z serii Divinity. Postawienie na Belgów okazało się zresztą strzałem w dziesiątkę, bo BG3 zdominowało branże i jako pierwsza gra w historii zgarnęło 5 najważniejszych nagród GOTY. Dopiero w tym roku osiągnięcie to wyrównało Clair Obscur: Expedition 33.
