Dlaczego Obsidian nie stworzył Baldur's Gate 3? Powód brzmi absurdalnie

Niemniej rzeczy wcale nie musiały się tak potoczyć. Za trzecią odsłonę słynnej serii odpowiedzialne mogło być zupełnie inne studio.

Dlaczego Baldur’s Gate 3 od Obsidian nie powstało?

Swego czasu o krok od tworzenia Baldur’s Gate 3 było Obsidian Entertainment. To właśnie ta ekipa miała być wyznaczona do tego, by kontynuować dziedzictwo BioWare. Niemniej pod koniec 2008 roku Interplay zdecydował się anulować projekt, co było kolejnym potężnym ciosem dla Chris Avellone’a. Założyciel Obsidianu dopiero co zdążył przecież pozbierać się po tym, jak skasowano projekt Van Buren, co było kodową nazwą Fallouta 3.