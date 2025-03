Kingdom Come Deliverance 2 bije wyniki oryginału, nie tylko pod względem sprzedaży

Kingdom Come Deliverance 2 bez wątpienia zaliczyło udaną premierę. Według danych firmy Circana gra uplasowała się na drugim miejscu pod względem sprzedaży gier premium w Stanach Zjednoczonych zarówno w samym lutym, czyli miesiącu premiery, jak i w całym dotychczasowym 2025 roku. Analityk Mat Piscatella, zwrócił uwagę, że przychody ze sprzedaży Kingdom Come Deliverance 2 w pierwszym miesiącu od premiery były ponad pięciokrotnie wyższe niż w przypadku debiutu pierwszej części w lutym 2018 roku.

Kingdom Come Deliverance 2 miało tylko nieco dłuższą ekspozycję sprzedażową w lutym, gdyż trafiło na rynek 4 lutego, podczas gdy pierwsza część zadebiutowała 13 lutego. Ale nie tylko sprzedaż produkcji Warhorse Studios okazała się imponująca. Gra spotkała się również z cieplejszym przyjęciem krytyków i graczy.

Pierwsza część mogła pochwalić się średnią oceną 76 na portalu Metacritic oraz 83% pozytywnych recenzji na platformie Steam, co samo w sobie jest dobrym wynikiem. Natomiast Kingdom Come: Deliverance 2 uzyskało jeszcze wyższe noty, osiągając średnią ocen 88 na Metacritic i aż 93% pozytywnych opinii użytkowników Steam.

Porywające, napędzane fabułą RPG akcji z bogatym otwartym światem, osadzone w średniowiecznej Europie XV. wieku. Wyrusz w podróż o epickim rozmachu i − oczami młodego Henryka − przeżyj niedoścignioną średniowieczną przygodę. – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja.