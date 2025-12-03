Avowed otrzyma sporo nowości z okazji rocznicy premiery. Nowe tryby i nie tylko

Latem Avowed otrzymało dużą aktualizację, która przebudowała nieco grę. Kolejny update miał ukazać się jesienią, ale – jak się okazuje – będzie trzeba poczekać na niego nieco dłużej. Obsidian Entertainment zapowiedziało bowiem „największą aktualizację w historii”, która uświetni obchody 1. rocznicy premiery.

Twórcy Avowed zamierzają uczcić 1. urodziny gry. Nadchodzi „największa aktualizacja w historii”

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny update do gry Avowed zostanie udostępniona w lutym 2026 roku. Wspomniana aktualizacja wzbogaci RPG studia Obsidian Entertainment m.in. o dwa nowe tryby – Nowa Gra+ oraz fotograficzny. Gracze otrzymają również nowy rodzaj broni, możliwość personalizacji wyglądu bohatera w świeci gry i „wiele więcej”.