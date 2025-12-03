Zaloguj się lub Zarejestruj

Avowed otrzyma sporo nowości z okazji rocznicy premiery. Nowe tryby i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2025/12/03 18:45
Obsidian Entertainment zapowiada „największą aktualizację w historii”.

Latem Avowed otrzymało dużą aktualizację, która przebudowała nieco grę. Kolejny update miał ukazać się jesienią, ale – jak się okazuje – będzie trzeba poczekać na niego nieco dłużej. Obsidian Entertainment zapowiedziało bowiem „największą aktualizację w historii”, która uświetni obchody 1. rocznicy premiery.

Avowed
Avowed

Twórcy Avowed zamierzają uczcić 1. urodziny gry. Nadchodzi „największa aktualizacja w historii”

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny update do gry Avowed zostanie udostępniona w lutym 2026 roku. Wspomniana aktualizacja wzbogaci RPG studia Obsidian Entertainment m.in. o dwa nowe tryby – Nowa Gra+ oraz fotograficzny. Gracze otrzymają również nowy rodzaj broni, możliwość personalizacji wyglądu bohatera w świeci gry i „wiele więcej”.

Aktualizacja ta będzie zawierała wszystko, co pierwotnie planowano na jesień, a także dodatkowe funkcje, dzięki czemu będzie to nasza największa aktualizacja w historii. Bądźcie na bieżąco, ponieważ wraz z nadejściem nowego roku podamy więcej szczegółów na temat planów dotyczących Żyjących Ziem – zapowiada Obsidian Entertainment.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Avowed zadebiutowało na PC i Xbox Series X/S dokładnie 18 lutego 2025 roku. Od momentu premiery gra dostępna jest także dla abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Obsidian Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avowed – Kolorowo, dynamicznie, schematycznie.

Źródło:https://x.com/AvowedtheGame/status/1995917924708876634

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

