Avowed otrzyma sporo nowości z okazji rocznicy premiery. Nowe tryby i nie tylko

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny update do gry Avowed zostanie udostępniona w lutym 2026 roku. Wspomniana aktualizacja wzbogaci RPG studia Obsidian Entertainment m.in. o dwa nowe tryby – Nowa Gra+ oraz fotograficzny. Gracze otrzymają również nowy rodzaj broni, możliwość personalizacji wyglądu bohatera w świeci gry i „wiele więcej”.
Aktualizacja ta będzie zawierała wszystko, co pierwotnie planowano na jesień, a także dodatkowe funkcje, dzięki czemu będzie to nasza największa aktualizacja w historii. Bądźcie na bieżąco, ponieważ wraz z nadejściem nowego roku podamy więcej szczegółów na temat planów dotyczących Żyjących Ziem – zapowiada Obsidian Entertainment.
Na koniec warto przypomnieć, że Avowed zadebiutowało na PC i Xbox Series X/S dokładnie 18 lutego 2025 roku. Od momentu premiery gra dostępna jest także dla abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Obsidian Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avowed – Kolorowo, dynamicznie, schematycznie.
