Warhorse kończy historyczne dzieło. Kingdom Come: Deliverance 2 z ostatnim DLC Mysteria Ecclesiae

Zapowiedziano ostatnie fabularne rozszerzenie do Kingdom Come: Deliverance 2.
Warhorse Studios oraz Deep Silver oficjalnie ogłosiły premierę i szczegóły dotyczące ostatniego planowanego rozszerzenia fabularnego dla gry Kingdom Come: Deliverance 2. Dodatek, który otrzymał tytuł Mysteria Ecclesiae, ma zadebiutować już 11 listopada bieżącego roku. Nowa zawartość będzie dostępna dla graczy korzystających z PC, Xbox Series S/X, a także z konsol PlayStation 5.
Kingdom Come: Deliverance 2 – Mysteria Ecclesiae. Zapowiedź ostatniego DLC do gry
Twórcy zapowiadają, że rozszerzenie zabierze głównego bohatera, Henryka, w podróż po korytarzach klasztoru cysterskiego Sedlec. Celem misji jest zbadanie przyczyn i tajemnicy śmiertelnej choroby, która nawiedziła okolicę. Misja ta będzie prowadzona w ramach tajnego zadania, a Henryk ma wcielić się w rolę asystenta Zygmunta Albíka, znanego uzdrowiciela.
W trakcie wypełniania swoich obowiązków w obrębie klasztornych murów bohater zostaje uwikłany w złożoną sieć intryg, która jest powiązana z tajemniczą i śmiertelnie groźną zarazą. Nowa lokacja wprowadzona w dodatku to klasztor Sedlec, który został stworzony z dbałością o historyczne realia. Gracz będzie przemierzać zróżnicowane obszary obiektu, rozwiązując zagadki oraz odkrywając sekrety.
Rozszerzenie Mysteria Ecclesiae przyczynia się również do rozwoju postaci Henryka, wprowadzając nową zawartość. Gracze będą mogli odkryć i zdobyć nowy strój, a także broń i mikstury. Ponadto dostępne będą nowe księgi, które poszerzą wiedzę i umiejętności głównego bohatera.
Dodatek Mysteria Ecclesiae zostanie udostępniony automatycznie dla wszystkich graczy, którzy posiadają już Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition lub wykupili Przepustkę Sezonową. Przypomnijmy, że ostatnie DLC do Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje 11 listopada 2025 roku.
