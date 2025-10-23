Warhorse kończy historyczne dzieło. Kingdom Come: Deliverance 2 z ostatnim DLC Mysteria Ecclesiae

Warhorse Studios oraz Deep Silver oficjalnie ogłosiły premierę i szczegóły dotyczące ostatniego planowanego rozszerzenia fabularnego dla gry Kingdom Come: Deliverance 2. Dodatek, który otrzymał tytuł Mysteria Ecclesiae, ma zadebiutować już 11 listopada bieżącego roku. Nowa zawartość będzie dostępna dla graczy korzystających z PC, Xbox Series S/X, a także z konsol PlayStation 5.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Mysteria Ecclesiae. Zapowiedź ostatniego DLC do gry

Twórcy zapowiadają, że rozszerzenie zabierze głównego bohatera, Henryka, w podróż po korytarzach klasztoru cysterskiego Sedlec. Celem misji jest zbadanie przyczyn i tajemnicy śmiertelnej choroby, która nawiedziła okolicę. Misja ta będzie prowadzona w ramach tajnego zadania, a Henryk ma wcielić się w rolę asystenta Zygmunta Albíka, znanego uzdrowiciela.