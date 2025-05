Kingdom Come: Deliverance 2 z mocnym wynikiem. Trzy miliony kopii w trzy miesiące

Warhorse Studios świętuje imponujące wyniki sprzedaży swoich gier. Deweloper ogłosił, że ich najnowsza produkcja, Kingdom Come: Deliverance 2, rozeszła się w liczbie trzech milionów egzemplarzy w ciągu zaledwie trzech miesięcy od debiutu. Równocześnie, pierwsza odsłona serii, Kingdom Come: Deliverance, przekroczyła łączną sprzedaż na poziomie dziesięciu milionów sztuk na całym świecie.

Pierwsze Kingdom Come: Deliverance, wydane pierwotnie w lutym 2018 roku, wciąż notuje dobrą sprzedaż. Dziesięć milionów sprzedanych kopii to wzrost z ośmiu milionów raportowanych w listopadzie ubiegłego roku .

Teraz cała uwaga studia skupiona jest na wspieraniu Kingdom Come: Deliverance 2 nową zawartością. W planach są darmowe aktualizacje czy płatne rozszerzenia fabularne.

Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

