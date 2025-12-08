Na nowe Total War warto było czekać ponad 20 lat. „Medieval 3 to w pewnym sensie nasz Half-Life 3”

Pod koniec ubiegłego tygodnia obyła się specjalna transmisja z okazji 25-lecia serii Total War. Największą atrakcją była oficjalna zapowiedź długo oczekiwanego Medieval 3, za które odpowiada studio Creative Assembly. Fani czekają na powrót do średniowiecznych realiów od czasu premiery drugiej osłony, czyli 2006 roku. Teraz potwierdzono, że projekt znajduje się na wczesnym etapie preprodukcji.

W pewnym sensie Medieval 3 jest naszym Half Life 3.

Według twórców porównanie do słynnej nieobecnej kontynuacji Valve nie jest przesadą, ponieważ oczekiwania graczy urosły do gigantycznych rozmiarów. Właśnie dlatego studio postanowiło ujawnić projekt wcześniej niż zwykle. Creative Assembly chce wykorzystać opinie społeczności do współtworzenia kierunku rozwoju tej historycznej strategii. Collum podkreśla, że zależy im na tym, aby gracze ekscytowali się grą, ale jednocześnie dokładnie rozumieli na jakim etapie i w jakiej formie powstaje.

Leif Walter, dyrektor kreatywny, oraz Pawel Wojs, reżyser gry polskiego pochodzenia, mówią wprost, że powrót do Medievala był od dawna marzeniem zespołu. Walter dodał:

Myślę, że każdy z nas nosił to marzenie w sobie od dawna.

Z kolei Wojs żartobliwie przyznał:

Wewnętrznie także powtarzaliśmy kiedy będzie Medieval 3 i staraliśmy się to urzeczywistnić.

Jednocześnie twórcy ujawnili, że to nie pierwszy raz, kiedy studio próbowało stworzyć Medieval 3. Podejścia były trzy, a jedno z nich rozpoczęło się tuż po premierze Total War: Attila. Wojs wspomina, że zespół udał się nawet na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem w Polsce, aby zbierać materiały i zdjęcia. Ostatecznie projekt został odłożony na rzecz Total War: Three Kingdoms, ponieważ nie był to odpowiedni moment ani pod względem wizji, ani możliwości technologicznych.

Najważniejszym elementem jest nowa technologia Warcore, która umożliwia twórcom realizację pomysłów dotąd niewykonalnych. Walter zaznacza, że nadszedł też właściwy moment na swego rodzaju odświeżenie podejścia do historycznych odsłon cyklu. Medieval 3 ma być nowym otwarciem dla tej części marki.

Dziewiętnastoletni Medieval 2 pozostaje wyjątkowym punktem odniesienia. Tytuł do dziś uchodzi za jedno z najbardziej modyfikowalnych Total War oraz przykład gry o głębokiej strukturze strategicznej i sugestywnym klimacie. Wojs określił dzieło sprzed lat słowami: