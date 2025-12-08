Na nowe Total War warto było czekać ponad 20 lat. „Medieval 3 to w pewnym sensie nasz Half-Life 3”

Deweloperzy z Creative Assembly ujawnili nowe szczegóły Total War: Medieval 3 po głośnej zapowiedzi tytułu.
Pod koniec ubiegłego tygodnia obyła się specjalna transmisja z okazji 25-lecia serii Total War. Największą atrakcją była oficjalna zapowiedź długo oczekiwanego Medieval 3, za które odpowiada studio Creative Assembly. Fani czekają na powrót do średniowiecznych realiów od czasu premiery drugiej osłony, czyli 2006 roku. Teraz potwierdzono, że projekt znajduje się na wczesnym etapie preprodukcji.
Total War: Medieval 3 w nowych szczegółach
Roger Collum, wiceprezes marki Total War, podkreśla wagę przedsięwzięcia. W rozmowach z dziennikarzami stwierdził:
W pewnym sensie Medieval 3 jest naszym Half Life 3.
Według twórców porównanie do słynnej nieobecnej kontynuacji Valve nie jest przesadą, ponieważ oczekiwania graczy urosły do gigantycznych rozmiarów. Właśnie dlatego studio postanowiło ujawnić projekt wcześniej niż zwykle. Creative Assembly chce wykorzystać opinie społeczności do współtworzenia kierunku rozwoju tej historycznej strategii. Collum podkreśla, że zależy im na tym, aby gracze ekscytowali się grą, ale jednocześnie dokładnie rozumieli na jakim etapie i w jakiej formie powstaje.
Leif Walter, dyrektor kreatywny, oraz Pawel Wojs, reżyser gry polskiego pochodzenia, mówią wprost, że powrót do Medievala był od dawna marzeniem zespołu. Walter dodał:
Myślę, że każdy z nas nosił to marzenie w sobie od dawna.
Z kolei Wojs żartobliwie przyznał:
Wewnętrznie także powtarzaliśmy kiedy będzie Medieval 3 i staraliśmy się to urzeczywistnić.
Jednocześnie twórcy ujawnili, że to nie pierwszy raz, kiedy studio próbowało stworzyć Medieval 3. Podejścia były trzy, a jedno z nich rozpoczęło się tuż po premierze Total War: Attila. Wojs wspomina, że zespół udał się nawet na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem w Polsce, aby zbierać materiały i zdjęcia. Ostatecznie projekt został odłożony na rzecz Total War: Three Kingdoms, ponieważ nie był to odpowiedni moment ani pod względem wizji, ani możliwości technologicznych.
Najważniejszym elementem jest nowa technologia Warcore, która umożliwia twórcom realizację pomysłów dotąd niewykonalnych. Walter zaznacza, że nadszedł też właściwy moment na swego rodzaju odświeżenie podejścia do historycznych odsłon cyklu. Medieval 3 ma być nowym otwarciem dla tej części marki.
Dziewiętnastoletni Medieval 2 pozostaje wyjątkowym punktem odniesienia. Tytuł do dziś uchodzi za jedno z najbardziej modyfikowalnych Total War oraz przykład gry o głębokiej strukturze strategicznej i sugestywnym klimacie. Wojs określił dzieło sprzed lat słowami:
Postrzegamy je jako nasze opus magnum.
GramTV przedstawia:
Walter zwraca uwagę, że choć dawniej mechaniki były skromniejsze, świat gry wydawał się bardziej rzeczywisty i tętniący życiem. Twórcy chcą wrócić do tej immersji, ale w sposób współczesny, bez polegania na wyobraźni gracza. Walter wyjaśnia:
Medieval 2 miał wiele elementów, które rozbudowywały się w głowie gracza, jednak gra nie zawsze pomagała łączyć wszystkie fakty. W Medieval 3 chcemy pokazać więcej warstw tego jak zmieniasz świat i jak świat reaguje na twoje działania.
W nowej odsłonie te niewidoczne wcześniej procesy mają zostać przedstawione bezpośrednio. Wojs zauważył:
W Medieval 2 gracz dopowiadał sobie brakujące fragmenty. W Medieval 3 chcemy je ożywić i umieścić na ekranie.
Zespół zaznacza, że ważne jest zachowanie głębi symulacji na poziomie kampanii. Dopiero na niej mają zostać położone klasyczne elementy Total War, które pozwolą prowadzić wojny na ogromną skalę. Twórcy chcą umożliwić graczom różne style zabawy od pełnej ekspansji po wnikliwe zarządzanie licznymi warstwami systemów.
Walter wskazuje również, że nowe narzędzia pozwolą lepiej połączyć mapę kampanii z tym co dzieje się na polu bitwy. Studio wspomina także o przywróceniu rozbudowanego wsparcia dla modów, w skali niespotykanej od czasów sprzed Empire Total War.
Medieval 3 jest zapowiedzią powrotu do historycznego nurtu cyklu, ale Creative Assembly nie chce zamykać się w nostalgii. Wojs podkreśla, że studio czerpie nie tylko z Medieval 2, ale ze wszystkich doświadczeń zdobytych przy kolejnych odsłonach. Ma to pozwolić stworzyć spójną i nowoczesną strategię, która dorówna legendzie poprzedniczki, a może nawet ją przewyższy.
Tak wczesna zapowiedź jest bezprecedensowa. Twórcy nigdy wcześniej nie ogłosili prac nad Total War na tak wczesnym etapie. Część decyzji ma zostać powierzona graczom poprzez ankiety oraz cykliczne sesje opiniowania. Wojs przyznał:
To pierwszy raz kiedy mówimy o grze tak wcześnie, ponieważ jest to tytuł którego nasza społeczność pragnie najbardziej. Będziemy pokazywać rzeczy których wcześniej nie prezentowaliśmy i rozmawiać o obszarach których dotąd nie poruszaliśmy.
Obecnie data premiery Total War: Medieval 3 nie jest znana. Na debiut gry przyjdzie nam prawdopodobnie poczekać jeszcze kilka lat.