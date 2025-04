Kingdom Come: Deliverance 2 z pierwszym dodatkiem już w maju. Warhorse dzieli się szczegółami

Czeskie studio Warhorse przedstawiło nowe informacje o planowanym rozwoju Kingdom Come: Deliverance 2. Pierwszy dodatek fabularny będzie nosił tytuł Brushes With Death i zadebiutuje jeszcze w maju. Wprowadzi on między innymi nietypową mechanikę personalizacji tarcz.

Kingdom Come: Deliverance 2 - rozszerzenie Brushes With Death i łatka 1.3

Zgodnie z zapowiedzią, zawartość Brushes With Death będzie dostępna praktycznie od samego początku gry - oczywiście bez konieczności osiągania konkretnego etapu fabularnego w Kingdom Come: Deliverance 2. Głównym bohaterem tej przygody będzie Mistrz Voyta, malarz poszukujący inspiracji do stworzenia swojego największego dzieła. Pomoc Henryka w tej sprawie ma prowadzić przez szereg zadań pełnych niespodzianek i komplikacji.