Kingdom Come: Deliverance 2 sprzedało się 2 miliony razy. Twórcy dziękują społeczności za sukces gry

Poza świetnymi wynikami Kingdom Come: Deliverance 2 przyciąga również masę osób na serwery Steam. W szczytowym momencie ta liczba wynosiła aż 256 tysięcy użytkowników, co ustawia tytuł na 49 miejscu wśród najlepszych gier w tej kategorii. Jeżeli chodzi o oceny, to na platformie Valve znalazło się ich już prawie 34 tysiące, z czego aż 91 procent okazało się pozytywnych.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbyła się 4 lutego. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Ostatnio informowaliśmy o scenarzyście Wiedźmina 4 chwalącym immersyjną mechanikę z gry.