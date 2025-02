Kingdom Come Deliverance 2 „szybko” zbliża się do kolejnego kamienia milowego

Wingefors wyraził zadowolenie z początkowego sukcesu gry, podkreślając, że Kingdom Come: Deliverance 2 spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów. Gra sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery i utrzymuje dobrą dynamikę sprzedaży.

Z radością informujemy, że Kingdom Come: Deliverance 2, średniowieczna gra RPG, która zadebiutowała nieco ponad tydzień temu, odniosła początkowy sukces – zarówno pod względem opinii graczy i krytyków, jak i wyników sprzedażowych.

To rezultat poświęcenia i ciężkiej pracy naszego studia deweloperskiego, Warhorse Studios, oraz wydawcy, Deep Silver. Gra sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w ciągu pierwszych 24 godzin, a obecnie szybko zbliża się do 2 milionów. Szczególnie dobrze radzi sobie na Steamie, gdzie osiągnęła ponad 250 tysięcy jednocześnie grających użytkowników. Mocno wierzymy, że Kingdom Come: Deliverance 2 będzie generować znaczne przychody przez kolejne lata, podkreślając wyjątkową jakość, immersję i atrakcyjność tej produkcji.