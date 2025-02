Scenarzysta Wiedźmina 4 chwali immersyjną mechanikę z Kingdom Come: Deliverance 2. „Niesamowicie imponujące”

Kingdom Come: Deliverance 2 może nie oferuje aż takiej immersyjności świata jak Red Dead Redemption 2, co też możemy zobaczyć na bezpośrednim porównaniu obu gier, to Warhorse Studios i tak postarało się, aby ich średniowieczne odwzorowanie Czech tętniło życiem. W miniony weekend w serwisie X Patrik Papšo, programista pracujący przy Kingdom Come: Deliverance 2 nad otwartym światem, podał dalej wpis jednego z graczy, który zachwycony był zachowaniem mieszkańców, którzy zebrali porozrzucane przedmioty na placu przy fontannie w jednym z miast. Chociaż jedynie podnosząc paczki, najwyraźniej wszystko chowając w „kieszeniach bez dna”, zamiast odkładać przedmioty gdzieś na boku lub nieść je do swojego domu, to i tak zafascynowało to wiele osób.

Papšo zdradził, że to on stworzył to zachowanie postaci niezależnych, które kryje w sobie ukryte znaczenie. Mieszkańcy na podstawie swojego statusu społecznego wybierają przedmioty ze względu na ich wartość. Z tego powodu szlachta nie schyli się po ekwipunek, który jest dla nich za tani, ale żebracy czy biedota chętnie je przywłaszczy.