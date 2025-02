Kingdom Come Deliverance 2 na porównaniu z Red Dead Redemption 2. Jak wypada gra w zestawieniu z hitem Rockstara?

Kingdom Come: Deliverance 2 to największy hit początku tego roku. Produkcja zmierza do osiągniecia kolejnego kamienia milowego w kwestii sprzedaży, i już wkrótce studio może cieszyć się z 2 milionów sprzedanych egzemplarzy. I ciężko się temu dziwić, gdyż gra oferuje mnóstwo zawartości i mechanik, którymi nie powstydziłby się nawet Rockstar Games. Wiele osób porównuje drugą część Kingdom Come: Deliverance do Red Dead Redemption 2 pod względem żyjącego świata, czy samej immersji. Teraz kanał ElAnalistaDaBits stworzył bezpośrednie porównanie obu gier, które daje jednoznaczną odpowiedź, która produkcja jest bardziej zaawansowana pod względem gameplayu, ale również oprawy graficznej, czy fizyki.

Kingdom Come: Deliverance 2 w porównaniu z Red Dead Redemption 2. Która gra prezentuje się lepiej?

Na poniższym filmie możemy zobaczyć, jak Kingdom Come: Deliverance 2 prezentuje się na tle hitu Rockstara z 2018 roku w porównaniu fizyki wody, łowiectwa, roślinności, deszczu, błyskawic, zwierząt, w tym szczegółów naszego wierzchowca, a także tekstur i interakcji z otoczeniem. Chociaż zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem samemu, to możemy zdradzić, że Red Dead Redemption 2 pomimo prawie ośmiu lat na karku wciąż jest bezkonkurencyjne w niektórych z wymienionych elementów.