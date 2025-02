Kingdom Come: Deliverance 2 kosztował prawie dwukrotnie mniej od Wiedźmina 3. Kolejny rekord graczy na Steam

Najnowsza gra studia Warhorse osiągnęła kolejny rekord w ostatni weekend.

Kingdom Come: Deliverance 2 to obecnie największy growy hit, który w ciągu pierwszej doby sprzedał się w nakładzie ponad 1 miliona egzemplarzy. Jak podał Daniel Vávra już teraz gra osiągnęła przychody, które zwróciły budżet produkcyjny i pozwala studiu zarabiać. Chociaż do tej pory nie było wiadomo, ile kosztowała druga część Kingdom Come: Deliverance, to Vávra ujawnił tę informację w czeskim serwisie Seznam Zpravy. Kingdom Come: Deliverance 2 – budżet produkcyjny i nowy rekord graczy na Steam Z artykułu dowiadujemy się, że produkcja pochłonęła zaledwie 1 miliard czeskich koron, czyli około 167 milionów złotych, co z kolei daje 41 mln dolarów. Jest to pięciokrotnie mniejszy budżet od pierwszego Death Stranding, a także prawie dwukrotnie mniej od Wiedźmina 3 (bez wliczania dodatków i popremierowych aktualizacji), który kosztował 306 mln złotych.

Pierwsza część Kingdom Come: Deliverance sprzedała się w nakładzie 8 mln egzemplarzy. Analitycy przewidują, że druga część znajdzie jeszcze więcej nabywców. Ogromne zainteresowanie RPG-iem potwierdzają wyniki graczy na Steam. W minioną niedzielę w produkcję Warhorse Studios bawiło się aż 256 206 graczy jednocześnie. Dało to 49 miejsce na liście najpopularniejszych gier w historii Steama pod względem największej liczby osób zalogowanych do gry jednocześnie. Nowym rekordem Kingdom Come: Deliverance 2 na platformie Valve pochwalił się Daniel Vávra. W serwisie X wyznał, że jego marzeniem jest teraz osiągnąć pułap 300 tysięcy graczy, który zbliżyłby jego grę do wyniku Starfielda. Dzisiaj padł nowy rekord. Nie spodziewam się, że będzie wyższy w dni powszednie, ale fajnie byłoby osiągnąć pewnego dnia 300 tysięcy graczy (poziom Starfield). Lubię wyzwania. Wczytywanie ramki mediów.

Warto dodać, że Starfield kilka dni po swojej premierze osiągnął 330 723 graczy jednocześnie. Przed Kingdom Come: Deliverance 2 spore wyzwanie, aby przekroczyć pułap 300 tysięcy osób grających jednocześnie. Gdyby tak się jednak stało, to pozwoliłoby grze awansować do pierwszej czterdziestki najpopularniejszych gier na Steam, pokonując m.in. Skyrima, czy Dying Light 2. Przypomnijmy, że premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbyła się 4 lutego. Tytuł pojawi się na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja

