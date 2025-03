Kingdom Come Deliverance 2 dostanie ponad tysiąc poprawek. Warhorse Studios szykuje wielką aktualizację

Kingdom Come Deliverance 2 zaliczyło imponujący debiut , zyskując uznanie wśród graczy i krytyków. W połowie lutego dowiedzieliśmy się, że gra sprzedała się już w liczbie 2 milionów egzemplarzy . Teraz Warhorse Studios pracuje nad dostarczeniem poprawek, których ma być ponad tysiąc.

Następna aktualizacja to ponad pięć miesięcy pracy i ponad 1000 poprawek błędów. Więc tak… naprawdę ciężko pracujemy. – przekazał deweloper.

Według globalnego menedżera PR studia Warhorse, Tobiasa Stolz-Zwillinga, który udzielił wywiadu serwisowi Tech4gamers , następna aktualizacja do Kingdom Come: Deliverance 2 wprowadzi ponad 1000 poprawek różnego rodzaju. Stolz-Zwilling ujawnił, że prace nad tą łatką trwały ponad pięć miesięcy.

Nie wiemy natomiast, czy aktualizacja przyniesie znaczące nowe funkcje rozgrywki lub inne ulepszenia. Pięciomiesięczny okres intensywnej pracy deweloperów mógłby na to wskazywać, choć w chwili obecnej brak jest konkretnych informacji na ten temat. Nieznana pozostaje również dokładna data premiery tej aktualizacji, lecz prawdopodobnie Warhorse Studios wkrótce podzieli się szczegółami.

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come Deliverance 2 ukazało się 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja.