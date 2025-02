Imponujący debiut Kingdom Come Deliverance 2. Gra przegoniła Wiedźmina 3 i STALKERa 2

Kingdom Come Deliverance 2 zalicza rewelacyjny start

Jak wspomnieliśmy wyżej, w ręce graczy trafiło już wyczekiwane Kingdom Come Deliverance 2. Okazuje się, że gra przyciągnęła masę zainteresowanych. Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, na platformie Valve w najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 159 tysięcy osób.

To oznacza, że tytuł prześcignął gry takie jak STALKER 2 (all-time peak na Steamie: 121 335) oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon (all-time peak na Steamie: 103 329). Jest to też wynik znacznie lepszy niż w przypadku pierwszej odsłony serii, Kingdom Come Deliverance, która w szczytowym momencie przyciągnęła 96 069 użytkowników platformy. Sukces ten jest tym bardziej znaczący, że osiągnięto go w pierwszym dniu od premiery, co zwiastuje możliwość dalszego wzrostu liczby graczy w nadchodzących dniach – a weekend dopiero nadchodzi.