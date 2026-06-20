Kilkusekundowy klip z GTA 6 wywołał dyskusję. Wszystko przez jeden detal

W obliczu ogromnych oczekiwań nie dziwi więc, że analizowany jest każdy fragment tego, co dostajemy. Jak np. krótka zajawka Vice City.
GTA 6 i sprawa diabelskiego młyna
Niedawno Rockstar oficjalnie ogłosił datę startu przedsprzedaży Grand Theft Auto 6. Swój egzemplarz najbardziej wyczekiwanej gry w historii będzie można zaklepać już 25 czerwca 2026. Przy okazji tego komunikatu pewnie zmiany zaszły również na oficjalnej stronie internetowej gry. Tę zdobi teraz krótki, osadzony bezpośrednio w witrynie klip prezentujący panoramę Vice City na tle zachodzącego słońca. Głównym punktem tego ujęcia jest zatoka, okalana licznymi budynkami, w tym odległymi wieżowcami zwracającymi na siebie uwagę światłami w oknach. Do tego możemy dostrzec np. korty tenisowe oraz nieliczne statki.
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