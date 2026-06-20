Kilkusekundowy klip z GTA 6 wywołał dyskusję. Wszystko przez jeden detal

Jest też diabelski młyn i to on szczególnie zwrócił na siebie uwagę społeczności. Co istotne, nie chodzi tutaj bynajmniej o jego rozmiary czy ogólny fakt odróżniania się od reszty otoczenia. To, co jest tutaj istotne, to odbicie, a raczej jego brak. Okazuje się bowiem, że odległy rollercoaster nie odbija się w wodach zatoki, w przeciwieństwie np. do znajdujących się w jego okolicy budynków. Niby pierdoła, ale mimo to sprawie i tak przyjrzało się Digital Foundry. Według pracowników serwisy to nietypowe zjawisko może być efektem nie do końca odpowiedniego działania ray tracingu. Samo GTA 6 korzysta prawdopodobnie właśnie z RT oraz SSR. Silnik RAGE, używany przy Grand Theft Auto 6 posiada zaś własną, unikalną i niezmienialną konfigurację ray tracingu.

Wiadomym jest więc, że śledzone odbicie promieni na wodzie nie jest dokładne. To sprawia, że odbity obraz będzie widocznie jaśniejszy niż obraz pierwotny. Jednocześnie samo RT na potrzeby oszczędzania GPU można skonfigurować tak, by rozróżniał obiekty i niektóre nawet pomijał. To może tłumaczyć brak odbicia diabelskiego młyna – zwyczajnie nie został on przez silnik rozpoznany jako obiekt, którego odbicie powinno się na wodzie wyświetlić. Są przy tym spore szanse, że w finalnej wersji gry zostanie to poprawione. Digital Foundry zwraca przy tym uwagę, że na wodzie nie ma artefaktów okluzji, a odbicie cały czas pozostaje stabilne. Niezależnie od tego, co akurat dzieje się z kadrem.