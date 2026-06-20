25 lat później Rockstar nadal to robi. Fani GTA są zachwyceni

Rockstar zdecydowanie nie chce, byśmy przypadkiem zapomnieli o nowym GTA. Wystarczy spojrzeć, jakie zamieszanie wywołała prezentacja wspomnianej okładki.
Jest kolaż i jest helikopter – tradycja GTA podtrzymana
Rzeczona okładka stanowi kontynuację 25-letniej tradycji serii Grand Theft Auto. Pierwsze dwie odsłony cyklu, GTA z 1997 roku i GTA 2 z roku 1999, zarówno pod względem loga, jak i szaty graficznej były czymś odrębnym od tego, co znamy dziś. Ba, nawet sama rozgrywka była inna, bo wtedy mieliśmy jeszcze do czynienia z widokiem z góry. Gdy jednak przy okazji Grand Theft Auto 3 w 2002 roku marka przeszła w trzeci wymiar, zaliczyła ona też swoisty rebranding. Symbolem nie były już litery GTA, a pełna nazwa, Grand Theft Auto, napisana charakterystycznym i wykorzystywanym po dziś dzień fontem.
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