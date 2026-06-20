25 lat później Rockstar nadal to robi. Fani GTA są zachwyceni

Ale to nie wszystko. Od momentu GTA 3 Rockstar zaczął wykorzystywać na okładach serii swoiste kolaże z grafikami prezentującymi różne poznawane w toku fabuły postacie. Tak było potem również w Vice City, San Andreas, 5 i teraz podobnie będzie w przypadku 6. Jednocześnie fani zwrócili uwagę, że cover każdej odsłony wykorzystujący kolaż, poza spin-offem na Nintendo DS o nazwie Chinatown Wars, miał w prawym górnym rogu helikopter. Grand Theft Auto 6, pomimo aż 13 lat, które upłynęło od premiery Grand Theft Auto 5, również podąża za tą tradycją. Reakcja fanów? Najwyżej oceniany komentarz na subreddicie GTA brzmi: Helikopter wrócił do rogu!

Premiera Grand Theft Auto 6 ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2. W przypadku PC okazuje się natomiast, że ich posiadacze nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”.