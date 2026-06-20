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25 lat później Rockstar nadal to robi. Fani GTA są zachwyceni

Maciej Petryszyn
2026/06/20 15:00
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Nie ma trzeciego trailera, zniknęła nawet data premiery. Ale jest za to okładka Grand Theft Auto 6!

Rockstar zdecydowanie nie chce, byśmy przypadkiem zapomnieli o nowym GTA. Wystarczy spojrzeć, jakie zamieszanie wywołała prezentacja wspomnianej okładki.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Jest kolaż i jest helikopter – tradycja GTA podtrzymana

Rzeczona okładka stanowi kontynuację 25-letniej tradycji serii Grand Theft Auto. Pierwsze dwie odsłony cyklu, GTA z 1997 roku i GTA 2 z roku 1999, zarówno pod względem loga, jak i szaty graficznej były czymś odrębnym od tego, co znamy dziś. Ba, nawet sama rozgrywka była inna, bo wtedy mieliśmy jeszcze do czynienia z widokiem z góry. Gdy jednak przy okazji Grand Theft Auto 3 w 2002 roku marka przeszła w trzeci wymiar, zaliczyła ona też swoisty rebranding. Symbolem nie były już litery GTA, a pełna nazwa, Grand Theft Auto, napisana charakterystycznym i wykorzystywanym po dziś dzień fontem.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Od momentu GTA 3 Rockstar zaczął wykorzystywać na okładach serii swoiste kolaże z grafikami prezentującymi różne poznawane w toku fabuły postacie. Tak było potem również w Vice City, San Andreas, 5 i teraz podobnie będzie w przypadku 6. Jednocześnie fani zwrócili uwagę, że cover każdej odsłony wykorzystujący kolaż, poza spin-offem na Nintendo DS o nazwie Chinatown Wars, miał w prawym górnym rogu helikopter. Grand Theft Auto 6, pomimo aż 13 lat, które upłynęło od premiery Grand Theft Auto 5, również podąża za tą tradycją. Reakcja fanów? Najwyżej oceniany komentarz na subreddicie GTA brzmi: Helikopter wrócił do rogu!

Premiera Grand Theft Auto 6 ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2. W przypadku PC okazuje się natomiast, że ich posiadacze nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/gta-6-cover-art-continues-a-25-year-old-rockstar-tradition/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
okładka
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112