Najbardziej wyczekiwana gra w historii rusza z przedsprzedażą. Preordery GTA 6 już za chwilę!

Rockstar nagle bez żadnej zapowiedzi przemówił. I ogłosił datę startu preorderów Grand Theft Auto 6!
Swoją kopię GTA 6 będziecie mogli zarezerwować już niedługo. Na dodatek wiemy już, jak ta kopia, a raczej jej okładka, będzie wyglądać.
Przedsprzedaż GTA 6 rusza 25 czerwca
Tak więc oficjalna przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rozpocznie się już za tydzień, tj. 25 czerwca 2026 roku. Wtedy też każdy zainteresowany będzie mógł zakupić swoją własną kopię najbardziej wyczekiwanej gry w historii – w wersji na PlayStation 5 lub też Xbox Series X/S. Nie potwierdziły się zatem wcześniejsze nieprawdopodobne plotki o rzekomym porcie na Nintendo Switch 2. Nie ma też wersji na PC, ale to akurat żadne zaskoczenie, bo posiadacze komputerów osobistych nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”. Tak czy inaczej, warto pamiętać, że właściwa premiera GTA 6 dopiero za 5 miesięcy, tj. 19 listopada 2026 roku. Nadal jednak nie wiadomo, ile za grę przyjdzie nam zapłacić.
Wstępne prace nad GTA 6 Rockstar rozpoczął już w 2014 roku, ale działania rozwojowe ruszyły dopiero 4 lata później, już po premierze Red Dead Redemption 2. W grze po raz pierwszy otrzymamy kobiecego protagonistę. Będzie nim Lucia Caminos, chociaż w toku fabuły pokierujemy też poczynaniami jej partnera, Jasona Duvala. Wszystko to w fikcyjnym, acz opartym na Florydzie fikcyjnym stanie Leonida, w którym znajduje się też legendarne Vice City. Pierwotnie nowe Grand Theft Auto miało ukazać się już pod koniec 2025 roku, potem jednak dwukrotnie przekładano premierę – najpierw na maj 2026, a następnie na listopad 2026.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, dotychczas GTA 6 doczekało się dwóch trailerów, ale w żadnym z nich nie pokazano fragmentów rozgrywki. W efekcie do dziś nie wiadomo, jak konkretnie wygląda gameplay nadchodzącego hitu Rockstara. Ale to nic, bo nawet mimo tego pojawiają się analitycy prognozujący, iż już w dniu premiery szóste Grand Theft Auto może rozejść się w nawet 46 milionach kopii.