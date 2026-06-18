Najbardziej wyczekiwana gra w historii rusza z przedsprzedażą. Preordery GTA 6 już za chwilę!

Swoją kopię GTA 6 będziecie mogli zarezerwować już niedługo. Na dodatek wiemy już, jak ta kopia, a raczej jej okładka, będzie wyglądać.

Przedsprzedaż GTA 6 rusza 25 czerwca

Tak więc oficjalna przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rozpocznie się już za tydzień, tj. 25 czerwca 2026 roku. Wtedy też każdy zainteresowany będzie mógł zakupić swoją własną kopię najbardziej wyczekiwanej gry w historii – w wersji na PlayStation 5 lub też Xbox Series X/S. Nie potwierdziły się zatem wcześniejsze nieprawdopodobne plotki o rzekomym porcie na Nintendo Switch 2. Nie ma też wersji na PC, ale to akurat żadne zaskoczenie, bo posiadacze komputerów osobistych nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”. Tak czy inaczej, warto pamiętać, że właściwa premiera GTA 6 dopiero za 5 miesięcy, tj. 19 listopada 2026 roku. Nadal jednak nie wiadomo, ile za grę przyjdzie nam zapłacić.