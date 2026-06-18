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Rockstar odsłania tajemnice GTA 6. Oto najważniejsze postacie

Maciej Petryszyn
2026/06/18 16:30
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Rockstar Games oficjalnie odpala machinę marketingową. Wiadomo, na Grand Theft Auto 6 czeka każdy, ale nie oznacza to, że trochę reklamy się nie przyda.

Tak więc… nadal nie wiemy, jak wygląda gameplay. Ale za to nieco więcej dowiedzieliśmy się o obecnych w GTA 6 postaciach.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Oto bohaterowie GTA 6

Od dawna wiadomo, iż w Grand Theft Auto 6 pokierujemy poczynaniami dwójki protagonistów. Z jednej strony to wychowany wśród cwaniaków i krętaczy Jason Duval. Gdy go poznajemy, pracuje dla lokalnych przemytników narkotyków w Keys, chociaż wcześniej zdążył też odbyć krótką służbę wojskową. Jego druga połówka, Lucia Caminos, opuszcza właśnie Więzienie Stanowe Leonidy, do którego trafiła przez problemy związane z rodziną. Jej mama zawsze marzyła o wygodnym życiu dla swojej córki w Liberty City. Lucia zamierza jednak, przy wsparciu Jasona, sobie to życie wywalczyć, nie czekając bezczynnie na to, co przyniesie los.

Cal Hampton | Brian Heder | Raul Bautista
Cal Hampton | Brian Heder | Raul Bautista

Ten duet to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Częścią historii jest są też Cal Hampton oraz Brian Heder. Ten pierwszy to kumpel Jasona i Briana, dla którego udany dzień to podsłuchiwanie komunikacji radiowej straży przybrzeżnej, popijanie piwo i przeglądanie Internetu w trybie incognito. Drugi natomiast to stary wyga wśród przemytników w Keys. Chociaż to nie on sam zajmuje się przerzutem – zamiast tego wykorzystuje swoją trzecią żonę, Lori, lub też innych ludzi. Weteranem, acz w przypadku napadów na banki, jest natomiast Raul Bautista. Problem w tym, że wspomniany jegomość stanowi połączenie pewności siebie z coraz większą brawurą, a to połączenie bardzo niebezpieczne.

Boobie Ike | Dre’Quan Priest | Real Dimez
Boobie Ike | Dre’Quan Priest | Real Dimez

GramTV przedstawia:

Jest też Boobie Ike. Kto? Żywa legenda Vice City, który nauczył się, jak przekuć doświadczenia z ulicy w legalny biznes. Poza nieruchomościami czy klubem ze striptizem jest to też Only Raw Records. Wytwórnia Ike’a nawiązała zresztą współpracę z młodym Dre’Quanem Priestem. Chociaż kiedyś handlował narkotykami na ulicy, wiedział, że jest stworzony do większych rzeczy. Na razie gra w klubie Ike’a, ale w jego mniemaniu to tylko rozwiązanie tymczasowe. Pomóc mają mu w tym Real Dimez, czyli dwie przyjaciółki z czasów szkoły średniej – Bae-Luxe i Roxy. One również przeszły długą drogę od wymuszania haraczy aż po nagranie hitowego singla z raperem DWNPLY. One też wylądowały finalnie w Only Raw Records.

Premiera Grand Theft Auto 6 będzie miała miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Z kolei dziś potwierdzono, że już 25 czerwca 2026 roku rozpocznie się sprzedaż preorderów. Nadal jednak nie wiadomo, jaką cenę przyjdzie nam za nowe GTA zapłacić.

Źródło:https://www.rockstargames.com/VI/only-in-leonida

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
postacie z gier
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Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112