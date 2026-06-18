Rockstar odsłania tajemnice GTA 6. Oto najważniejsze postacie

Rockstar Games oficjalnie odpala machinę marketingową. Wiadomo, na Grand Theft Auto 6 czeka każdy, ale nie oznacza to, że trochę reklamy się nie przyda.

Tak więc… nadal nie wiemy, jak wygląda gameplay. Ale za to nieco więcej dowiedzieliśmy się o obecnych w GTA 6 postaciach. Oto bohaterowie GTA 6 Od dawna wiadomo, iż w Grand Theft Auto 6 pokierujemy poczynaniami dwójki protagonistów. Z jednej strony to wychowany wśród cwaniaków i krętaczy Jason Duval. Gdy go poznajemy, pracuje dla lokalnych przemytników narkotyków w Keys, chociaż wcześniej zdążył też odbyć krótką służbę wojskową. Jego druga połówka, Lucia Caminos, opuszcza właśnie Więzienie Stanowe Leonidy, do którego trafiła przez problemy związane z rodziną. Jej mama zawsze marzyła o wygodnym życiu dla swojej córki w Liberty City. Lucia zamierza jednak, przy wsparciu Jasona, sobie to życie wywalczyć, nie czekając bezczynnie na to, co przyniesie los.

Ten duet to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Częścią historii jest są też Cal Hampton oraz Brian Heder. Ten pierwszy to kumpel Jasona i Briana, dla którego udany dzień to podsłuchiwanie komunikacji radiowej straży przybrzeżnej, popijanie piwo i przeglądanie Internetu w trybie incognito. Drugi natomiast to stary wyga wśród przemytników w Keys. Chociaż to nie on sam zajmuje się przerzutem – zamiast tego wykorzystuje swoją trzecią żonę, Lori, lub też innych ludzi. Weteranem, acz w przypadku napadów na banki, jest natomiast Raul Bautista. Problem w tym, że wspomniany jegomość stanowi połączenie pewności siebie z coraz większą brawurą, a to połączenie bardzo niebezpieczne.

GramTV przedstawia:

Jest też Boobie Ike. Kto? Żywa legenda Vice City, który nauczył się, jak przekuć doświadczenia z ulicy w legalny biznes. Poza nieruchomościami czy klubem ze striptizem jest to też Only Raw Records. Wytwórnia Ike’a nawiązała zresztą współpracę z młodym Dre’Quanem Priestem. Chociaż kiedyś handlował narkotykami na ulicy, wiedział, że jest stworzony do większych rzeczy. Na razie gra w klubie Ike’a, ale w jego mniemaniu to tylko rozwiązanie tymczasowe. Pomóc mają mu w tym Real Dimez, czyli dwie przyjaciółki z czasów szkoły średniej – Bae-Luxe i Roxy. One również przeszły długą drogę od wymuszania haraczy aż po nagranie hitowego singla z raperem DWNPLY. One też wylądowały finalnie w Only Raw Records. Premiera Grand Theft Auto 6 będzie miała miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Z kolei dziś potwierdzono, że już 25 czerwca 2026 roku rozpocznie się sprzedaż preorderów. Nadal jednak nie wiadomo, jaką cenę przyjdzie nam za nowe GTA zapłacić.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

