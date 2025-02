Kiedy ruszą zdjęcia do Batmana 2? Robert Pattinson nie ma wątpliwości

To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów superbohaterskich. Najwyraźniej nikomu nie spieszy się, by go nakręcić. Produkcja sequela filmu The Batman Matta Reevesa od samego początku napotyka na przeszkody. Już wcześniej informowaliśmy, że wciąż nie wiadomo, na jakim etapie jest pisanie scenariusza, a teraz pojawiły się kolejne zmiany w harmonogramie. Robert Pattinson ujawnił w rozmowie z Deadline, że zdjęcia do filmu rozpoczną się dopiero pod koniec tego roku, a nie latem, jak wcześniej planowano. Mamy więc do czynienia z kolejnym opóźnieniem, ale w tym wypadku terminu zdjęć. Miejmy nadzieję, że data premiery filmu wyznaczona na rok 2027 także nie zostanie przesunięta.

Zdjęcia do Batmana 2 zostały opóźnione

Powody opóźnienia mogą być różne – twórca filmu, Matt Reeves, wciąż najpewniej wciąż dopracowuje scenariusz. Wcześniej pojawiły się sugestię, jakoby James Gunn chciał, by film został włączony do DCU, co wiąże się ze zmianą koncepcji. Z kolei sam główny aktor ma niezwykle napięty grafik, co także może wpływać na opóźnienia. Aktor promuje obecnie Mickey 17 Bonga Joon-ho, a jeszcze w tym roku wejdzie na plan Odysei Christophera Nolana. W międzyczasie czeka go także promocja innych filmów, co może utrudniać wcześniejsze rozpoczęcie prac nad Batmanem 2. A dostępność tego właśnie aktora jest kluczowa.